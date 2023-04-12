Казнь украинского воина россиянами. Эстония напомнила, что их хотят допустить к Олимпиаде
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в Twitter отреагировал на видео с казнью украинского военного. Он напомнил, что, несмотря на все зверства оккупантов, Международный олимпийский комитет все еще рассматривает допуск россиян к спортивным соревнованиям.
"В твиттере распространяется видео, на котором россияне отрезают голову украинскому солдату. И при этом мы буквально говорим о необходимости диалога и соревнуемся друг с другом на Олимпиаде? Что мы здесь делаем?" – написал Рейнсалу. Он чуть ли не первым из западных политиков отреагировал на это военное преступление.
28 марта 2023 года МОК во главе с его президентом Томасом Бахом предложил допустить спортсменов из России к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Некоторые спортивные федерации поддержали эту инициативу.
Глава Офиса президента Андрей Ермак в тот же вечер прокомментировал видео. Он написал: "За все будет ответ и ответственность".
- 6 марта 2023 года российские оккупанты убили невооруженного украинского военнопленного, который сказал: "Слава Украине!". Соответствующее видео появилось в соцсетях.
- Омбудсмен Дмитрий Лубинец направил это видео международным партнерам и коллегам из разных стран мира как доказательство очередного военного преступления России.
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