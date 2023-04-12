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Казнь украинского воина россиянами. Эстония напомнила, что их хотят допустить к Олимпиаде

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12.04.2023, 11:13
Казнь украинского воина россиянами. Эстония напомнила, что их хотят допустить к Олимпиаде - Фото
Урмас Рейнсалу (Фото: ЕРА)

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в Twitter отреагировал на видео с казнью украинского военного. Он напомнил, что, несмотря на все зверства оккупантов, Международный олимпийский комитет все еще рассматривает допуск россиян к спортивным соревнованиям.

"В твиттере распространяется видео, на котором россияне отрезают голову украинскому солдату. И при этом мы буквально говорим о необходимости диалога и соревнуемся друг с другом на Олимпиаде? Что мы здесь делаем?" – написал Рейнсалу. Он чуть ли не первым из западных политиков отреагировал на это военное преступление.

28 марта 2023 года МОК во главе с его президентом Томасом Бахом предложил допустить спортсменов из России к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Некоторые спортивные федерации поддержали эту инициативу.

СПРАВКА. 11 апреля в Сети появилось видео, на котором мужчины с признаками принадлежности к российским оккупантам отсекают голову живому человеку в форме с украинскими отличиями, а затем демонстрируют на камеру бронежилет с изображенным украинским гербом на шевроне. Судя по месту, где снят ролик, он архивный: там зеленые деревья и кустарники, оккупанты и казненный ими военный относительно легко одеты.

Глава Офиса президента Андрей Ермак в тот же вечер прокомментировал видео. Он написал: "За все будет ответ и ответственность".

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Мілана Головань
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война казнь эстония Олимпиада военное преступление Урмас Рейнсалу
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