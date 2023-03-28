МОК рекомендовал вернуть в международный спорт россиян и беларусов в нейтральном статусе
Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить к спортивным соревнованиям представителей России и Беларуси в нейтральном статусе. Решение принял исполнительный комитет МОК на заседании 28 марта, сообщает пресс-служба комитета.
Отмечается, что после четырехмесячных консультаций по поводу возможности спортсменов из РФ и Беларуси вернуться в международные соревнования в качестве "индивидуальных спортсменов" МОК рекомендует следующее:
→ спортсмены с российским или беларуским паспортом должны соревноваться только в нейтральном статусе;
→ команды спортсменов с российским или беларуским паспортом не рассматриваются;
→ спортсмены, активно поддерживающие войну, не могут соревноваться (персонала это тоже касается);
→ спортсмены, работающие по контракту с российскими или беларускими военными, или органами национальной безопасности, не могут участвовать в соревнованиях (персонала это тоже касается);
→ любой такой индивидуальный нейтральный спортсмен, как и все другие, должен отвечать всем применимым к ним антидопинговым требованиям;
→ санкции против виновных в войне, российских и беларуских государств и правительств, должны оставаться в силе (не должно быть спортивных мероприятий в России или Беларуси, не должно быть флагов, гимнов и символики РФ и Беларуси на спортивных мероприятиях, не должны приглашаться чиновники из РФ или Беларуси).
В МОК подчеркнули, что эти рекомендации не касаются Олимпийских игр 2024 года в Париже и 2026 года в Милане.
- Ранее оргкомитет Олимпиады-2024 заявил, что разрешит участие спортсменам РФ под "нейтральным флагом". Зеленский в ответ заявил, что РФ убивает под разной символикой, а иногда и вовсе без нее.
- Правительства 34 стран обратились в МОК с призывом не допускать спортсменов из России и Беларуси к Олимпиаде.
- Зеленский заявил, что вернуть российских спортсменов на Олимпиаду – это сказать всему миру, что террор может быть приемлемым.
- МОК назвал "неконструктивной и клеветнической" критику со стороны Украины. Глава МОК призвал Украину не бойкотировать Олимпиаду из-за участия россиян, а 23 марта после протестов против участия РФ и Беларуси в Олимпиаде он заявил, что "спортсмены не должны стать инструментом политики".
- 27 марта Украина, Эстония, Латвия, Литва и Польша обратились в МОК с общим заявлением о недопущении российских и беларуских спортсменов к международным спортивным соревнованиям.
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