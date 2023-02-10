Зеленский о россиянах на Олимпиаде: РФ убивает под разной символикой, а иногда и без нее

Россияне оккупировали украинские территории и совершали военные преступления не только под флагом РФ, но и под другой символикой, а иногда и вовсе без нее. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении к участникам виртуального саммита министров спорта государств-партнеров, комментируя возможный допуск на Олимпиаду спортсменов из РФ и Беларуси в нейтральном статусе.

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Зеленский рассказал участникам виртуального саммита об очередной ракетной атаке россиян сегодня утром – минимум 65 ракет по "основе нормальной жизни людей", по энергетике.

"Если бы олимпийскими видами спорта были убийства и ракетные удары, вы знаете, какая национальная сборная взяла бы первое место. И не важно, был бы у этой сборной ее официальный флаг – государственный триколор. Российские террористы используют разную символику", – подчеркнул Зеленский.

Он напомнил, что российские военные заставляли украинцев на временно оккупированной территории носить белые повязки – якобы, чтобы их не убили. Но их пытали и убивали даже с этими повязками.

"Россия использует определенные буквы латиницы на флагах разных цветов, и все они символизируют геноцидную идеологию рашизма, каким бы ни был конкретный цвет", – отметил Зеленский.

Также, подчеркнул президент, бывает, что оккупанты уничтожают нормальную жизнь вообще без какой-либо символики. Именно так началась российская агрессия в 2014 году – Крым был оккупирован российскими солдатами без какой-либо символики.

"Поэтому я хочу спросить вас: если представители государства-террориста появятся на международных спортивных соревнованиях или Олимпийских играх, разве будет иметь значение, что они там без своей национальной символики?" – сказал Зеленский.

Он убежден, что одно лишь присутствие представителей государства-террориста на Олимпиаде – это "манифестация насилия и беззакония".

"Пока Россия убивает и терроризирует, представителям государства-террориста не место на спортивных и олимпийских соревнованиях", – заявил Зеленский.

Организаторы Олимпийских игр 2024 года в Париже заявили, что поддерживают решение Международного олимпийского комитета допустить участие в Олимпийских играх для спортсменов из России и Беларуси под "нейтральным флагом".

Вчера Томас Бах призвал Украину не угрожать бойкотом летней Олимпиады-2024 в Париже из-за возможного участия россиян и беларусов.

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Оксана Житнюк

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