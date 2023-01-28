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Метание ракет, стрельба по жилым кварталам. Резников перечислил "любимые виды спорта" в РФ

Цей матеріал також доступний українською
28.01.2023, 22:52
Метание ракет, стрельба по жилым кварталам. Резников перечислил
Коллаж - Twitter Резникова

Министр обороны Алексей Резников отреагировал на намерение Международного олимпийского комитета рассмотреть допуск к соревнованиям российских спортсменов. Он перечислил "любимые виды спорта" россиян, среди которых в частности выделил террор против мирного населения Украины.

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"Любимые виды спорта в России: стрельба по жилым кварталам, метание ракет и ныряние с крейсера "Москва". Им не место в цивилизованном мире", – заявил Резников.

Министр обороны считает, что российские спортсмены не могут участвовать в Олимпиаде ни под каким флагом – "они запятнаны кровью украинцев".

В сегодняшнем вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский заявил, что обратился к ведущим международным федерациям из-за позиции МОК. Зеленский уверен, что если российские спортсмены появятся на международных соревнованиях, это лишь вопрос времени, когда они начнут оправдывать агрессию России и использовать символику террора. 

  • Вчера глава МОК Томас Бах заявил о намерении рассмотреть допуск российских спортсменов, которые придерживаются олимпийской хартии, то есть "не поддерживают" войну в Украине. Он также сказал, что миссия МОК – "собирать вместе атлетов со всего мира, это особый символ Олимпиады".
  • Зеленский в ответ на заявление Баха пригласил его в Бахмут – чтобы тот понял, что нейтральности не существует. 

Читайте также: Кулеба: МОК готов растоптать могилы тысяч невинных людей, которых убили и убивают россияне

Оксана Житнюк
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Спорт мок Алексей Резников Олимпиада Олимпийские игры война
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