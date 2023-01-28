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Кулеба: МОК готов растоптать могилы тысяч невинных людей, которых убили и убивают россияне

Цей матеріал також доступний українською
28.01.2023, 18:12
Кулеба: МОК готов растоптать могилы тысяч невинных людей, которых убили и убивают россияне - Фото
Дмитро Кулеба (Скріншот)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба раскритиковал позицию Международного олимпийского комитета (МОК), который хочет допустить российских и беларуских спортсменов на предстоящие летние игры 2024 года в Париже и зимние игры 2026 года в Милане. Кулеба заявил, что таким образом МОК пытается скрыть военные преступления РФ.

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"Усилия МОК скрыть военные преступления России – свидетельство того, насколько далеки олимпийские боги от реальности. МОК готов растоптать могилы тысяч невинных людей, убитых и убиваемых россиянами", – заявил Кулеба.

Вчера глава МОК Томас Бах заявил о намерении рассмотреть допуск на международные старты российских спортсменов, которые придерживаются олимпийской хартии, то есть "не поддерживают" войну в Украине. Он также сказал, что миссия МОК – "собирать вместе атлетов со всего мира, это особый символ Олимпиады".

Читайте также: Кулеба позвал чиновников, для которых "спорт вне политики", на ледовую арену в Дружковке

Оксана Житнюк
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