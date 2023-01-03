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Кулеба позвал чиновников, для которых "спорт вне политики", на ледовую арену в Дружковке

Цей матеріал також доступний українською
03.01.2023, 15:12
Кулеба позвал чиновников, для которых
Фото - Twitter, Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на ракетный удар россиян по Дружковке, которым они уничтожили ледовую арену "Альтаир". Глава МИД пригласил посетить это место тех, кто считает, что спорт якобы должен быть вне политики.

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"Приглашаю всех спортивных чиновников, которые хотят допустить российских спортсменов к участию в международных соревнованиях, потому что, как говорится, "политика не должна касаться спорта", посетить ледовую арену Альтаир в Дружковке, разрушенную "политически нейтральными" обстрелами со стороны России", – заявил Кулеба.

Он также показал фото последствий российского обстрела.

Кулеба позвал чиновников, для которых "спорт вне политики", на ледовую арену в Дружковке

Кулеба позвал чиновников, для которых "спорт вне политики", на ледовую арену в Дружковке

"Альтаир" – уже третий стадион, который потерял хоккейный клуб "Донбасс" из-за российских оккупантов. Ранее ХК лишился Дворца спорта "Дружба" и Mariupol Ice Center.

  • Ракетный удар по центру Дружковки и Яковлевки РФ нанесла ночью 2 января. Два человека получили ранения.
  • Этой атакой армия России уничтожила ледовую арену "Альтаир" в Дружковке – домашний стадион хоккейного клуба "Донбасс". 

Читайте также: Кулеба раскритиковал позицию Макрона и главы МОК по россиянам и беларусам на Олимпиаде

Оксана Житнюк
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ледовая арена Спорт война дмитрий кулеба дружковка альтаир
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