Россия нанесла ракетный удар по Дружковке, есть раненые

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил о ракетных ударах со стороны России в Донецкой области.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, одна из ракет ударила по Дружковке, известно о двух раненых.

В социальных сетях распространяют пока не подтвержденную официально информацию о том, что в результате обстрела в Дружковке загорелась ледовая арена.

Об этом написал, в частности, генеральный директор хоккейного клуба "Донбасс" Федор Ильенко.

"Ледовая арена. Это не просто здание. Это второй дом для нашего клуба после 2014-го года. Это сотни детских соревнований, десятки международных турниров, улыбки детей. Это самая большая школа хоккея и фигурного катания в Украине. Это люди, которые создавали радость все восемь лет с начала войны. Нет слов", – говорится в его посте в Facebook.

"Другой ракетой нанесен удар по селу Яковлевка. Информация уточняется", – написал Тимошенко в Telegram.

По данным Генштаба, россияне продолжают атаковать в районе Бахмута, теряя много живой силы, а также пытаются улучшить тактическое положение в районе Купянска и Авдеевки.

Андрій Водяний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.