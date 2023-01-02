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Россия нанесла ракетный удар по Дружковке, есть раненые

Цей матеріал також доступний українською
02.01.2023, 23:49
Россия нанесла ракетный удар по Дружковке, есть раненые - Фото
Фото: Дружковский горсовет

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил о ракетных ударах со стороны России в Донецкой области.

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По его словам, одна из ракет ударила по Дружковке, известно о двух раненых.

В социальных сетях распространяют пока не подтвержденную официально информацию о том, что в результате обстрела в Дружковке загорелась ледовая арена.

Об этом написал, в частности, генеральный директор хоккейного клуба "Донбасс" Федор Ильенко.

"Ледовая арена. Это не просто здание. Это второй дом для нашего клуба после 2014-го года. Это сотни детских соревнований, десятки международных турниров, улыбки детей. Это самая большая школа хоккея и фигурного катания в Украине. Это люди, которые создавали радость все восемь лет с начала войны. Нет слов", – говорится в его посте в Facebook.

Россия нанесла ракетный удар по Дружковке, есть раненые

"Другой ракетой нанесен удар по селу Яковлевка. Информация уточняется", – написал Тимошенко в Telegram.

 

Андрій Водяний
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Донецкая область война дружковка
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