Россия нанесла ракетный удар по Дружковке, есть раненые
Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил о ракетных ударах со стороны России в Донецкой области.
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По его словам, одна из ракет ударила по Дружковке, известно о двух раненых.
В социальных сетях распространяют пока не подтвержденную официально информацию о том, что в результате обстрела в Дружковке загорелась ледовая арена.
Об этом написал, в частности, генеральный директор хоккейного клуба "Донбасс" Федор Ильенко.
"Ледовая арена. Это не просто здание. Это второй дом для нашего клуба после 2014-го года. Это сотни детских соревнований, десятки международных турниров, улыбки детей. Это самая большая школа хоккея и фигурного катания в Украине. Это люди, которые создавали радость все восемь лет с начала войны. Нет слов", – говорится в его посте в Facebook.
"Другой ракетой нанесен удар по селу Яковлевка. Информация уточняется", – написал Тимошенко в Telegram.
- По данным Генштаба, россияне продолжают атаковать в районе Бахмута, теряя много живой силы, а также пытаются улучшить тактическое положение в районе Купянска и Авдеевки.
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