Кулеба раскритиковал позицию Макрона и главы МОК по россиянам и беларусам на Олимпиаде

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на слова Президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха и Президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что "спорт не должен быть политизирован". Глава МИД заявил, что попытка использовать спорт для обеления военных преступлений вызывает отвращение.

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На вчерашней пресс-конференции Бах сказал: "Президент Макрон заявил, что спорт не должен был политизирован".

По его словам, Макрон якобы выступил за то, чтобы на Олимпиаде и Паралимпиаде 2024 года в Париже были представители всех стран, "включая те, которые находятся в состоянии войны", в том числе РФ и Беларусь. Бах считает, что олимпийское движение "должно быть объединяющей, а не разъединяющей силой".

Кулеба в ответ напомнил, что с февраля 2022 года Россия убила 184 украинских спортсменов.

"А теперь господин Бах цитирует Эмманюэля Макрона, который якобы сказал, что "спорт не должен быть политизирован", и к спортсменам из Украины, России и Беларуси нужно относиться одинаково. Использование спорта для обеления военных преступлений вызывает отвращение", – заявил глава МИД.

Макрон заявил, что хотел бы, чтобы у России были гарантии безопасности, когда она вернется за стол переговоров.

Французский лидер заявляет, что всегда поддерживает регулярные обсуждения и прямой контакт с Путиным – считает это лучшим способом возобновить отношения.

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Оксана Житнюк

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