Кулеба призвал мир не бояться развала России. Напомнил о речи Буша "Котлета по-киевски"
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал мир не бояться того, что Россия разваливается. В интервью The Wall Street Journal глава МИД заявил, что мир от этого не рухнет.
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"Я призываю мир не бояться того, что Россия разваливается. Если колеса истории начали движение, ни один человек не изменит этого", – заявил Кулеба.
Глава МИД сказал, что опасения по поводу сохранности России напомнили ему так называемую речь "Котлета по-киевски".
"Вместо того чтобы думать о том, как помочь России выжить и стать нормальным членом международного сообщества, пора признать тот факт, что эта Россия не может быть нормальным членом международного сообщества. Я не думаю, что мир рухнет, если Россия развалится. Но народ России развалит свою страну, как это случилось с Российской империей в 1917 году", – заявил Кулеба.
- Глава МИД посоветовал тем, кто выступает за умиротворение России или опасается ее фиаско в агрессивной войне против Украины, начинать готовиться к поражению страны-оккупанта.
- Кулеба заявил о сокращении агрессивных амбиций российского диктатора Владимира Путина, который в феврале 2022-го хотел уничтожить Украину за считаные дни, а теперь счастлив ездить на авто по незаконно построенному Крымскому мосту.
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