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Кулеба призвал мир не бояться развала России. Напомнил о речи Буша "Котлета по-киевски"

Цей матеріал також доступний українською
08.12.2022, 17:46
Кулеба призвал мир не бояться развала России. Напомнил о речи Буша
Дмитрий Кулеба (Фото: ЕРА)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал мир не бояться того, что Россия разваливается. В интервью The Wall Street Journal глава МИД заявил, что мир от этого не рухнет.

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"Я призываю мир не бояться того, что Россия разваливается. Если колеса истории начали движение, ни один человек не изменит этого", – заявил Кулеба.

Глава МИД сказал, что опасения по поводу сохранности России напомнили ему так называемую речь "Котлета по-киевски".

СПРАВКА. Речь "Котлета по-киевски" – шуточное название, под которым вошла в историю речь президента США Джорджа Буша-старшего, произнесенная 1 августа 1991 года в Киеве. Буш-старший предостерегал украинцев от "самоубийственного национализма", призывая сохранить СССР и отказаться от стремления к независимости от Москвы. Речь возмутила украинских националистов и американских консерваторов настолько, что редактор газеты The New York Times Уильям Сафир назвал ее "котлетой по-киевски" (Chicken Kiev speech – "курица" также используется как "трус" в англ. языке), обвинив Буша в колоссальном просчете.

"Вместо того чтобы думать о том, как помочь России выжить и стать нормальным членом международного сообщества, пора признать тот факт, что эта Россия не может быть нормальным членом международного сообщества. Я не думаю, что мир рухнет, если Россия развалится. Но народ России развалит свою страну, как это случилось с Российской империей в 1917 году", – заявил Кулеба.

  • Глава МИД посоветовал тем, кто выступает за умиротворение России или опасается ее фиаско в агрессивной войне против Украины, начинать готовиться к поражению страны-оккупанта.
  • Кулеба заявил о сокращении агрессивных амбиций российского диктатора Владимира Путина, который в феврале 2022-го хотел уничтожить Украину за считаные дни, а теперь счастлив ездить на авто по незаконно построенному Крымскому мосту.

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Оксана Житнюк
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война МИД дмитрий кулеба
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