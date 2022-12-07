Данилов: Исчезновение так называемой России будет самой надежной гарантией безопасности
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что лучшей "гарантией безопасности" будет исчезновение России с карты мира в качестве военно-политического субъекта в нынешних границах. Об этом он написал в Facebook.
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"Не допустить эскалации конфликта" с т.н. Россией – выражение, которое начинают повторять со все большей навязчивостью, которое вызывает все большее непонимание, особенно у тех украинцев, которые в ледяных окопах находятся круглосуточно в состоянии этой самой эскалации", – написал Данилов.
Секретарь СНБО подчеркнул, что создается впечатление, что "главная цель повторяющих эту мантру – подменить реальные шаги ширмой бездействия и безволия".
Он отметил, что нет никакого "конфликта" – есть полноценная война, которая началась 27 февраля 2014 года с захвата парламента и правительства Крыма российскими военными, продолжилась кровавой бойней на Донбассе и вступила в активную фазу 24 февраля 2022 года.
Данилов напомнил, что Украина уже 3205 дней находится в состоянии постоянной и непрерывной эскалации, и режим российского диктатора Владимира Путина за это время убил 444 украинских детей, тысячи украинских военных и гражданских, захватил территории и разрушил жизни мирных людей.
"Учитывая все вышеперечисленное, Украина будет использовать все доступные и не запрещенные международным правом средства и методы наказания агрессора и освобождения нашей территории. Все объекты на оккупированной территории Украины, где есть хотя бы мелкий фрагмент российской трехцветной тряпки, являются нашими легитимными и потенциальными целями", – заявил Данилов.
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Цели Украины, по словам секретаря СНБО, будут заканчиваться там, где в этом будут нуждаться национальные интересы, а украинские стратегические интересы закончатся там и тогда, "когда закончится т.н. Россия и уйдет в историческое небытие".
"Т.н. Россия должна исчезнуть как военно-политический субъект в тех пределах, в которых она пока существует, с карты мира – это самая надежная (если кто еще не понял) гарантия безопасности для Украины и мира в целом. Лучший метод "не допустить эскалации конфликта" – это ликвидация собственно причины "эскалации конфликта" – а именно полное и безусловное военное поражение т.н. России с последующей депутинизацией, денуклеаризацией и дерашизацией российских "населенцев", – заявил Данилов.
Он добавил, что для ликвидации причины "эскалации конфликта" Украине нужно "оружие, оружие и еще раз оружие" – остальное сделают Силы обороны.
- 3 декабря 2022 года Макрон заявил, что хотел бы, чтобы для России также были некие "гарантии безопасности", когда она вернется за стол переговоров.
- Секретарь СНБО Данилов назвал эту идею "странной логикой подковерной дипломатии, время которой прошло".
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