Данилов: Исчезновение так называемой России будет самой надежной гарантией безопасности

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что лучшей "гарантией безопасности" будет исчезновение России с карты мира в качестве военно-политического субъекта в нынешних границах. Об этом он написал в Facebook.

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"Не допустить эскалации конфликта" с т.н. Россией – выражение, которое начинают повторять со все большей навязчивостью, которое вызывает все большее непонимание, особенно у тех украинцев, которые в ледяных окопах находятся круглосуточно в состоянии этой самой эскалации", – написал Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что создается впечатление, что "главная цель повторяющих эту мантру – подменить реальные шаги ширмой бездействия и безволия".

Он отметил, что нет никакого "конфликта" – есть полноценная война, которая началась 27 февраля 2014 года с захвата парламента и правительства Крыма российскими военными, продолжилась кровавой бойней на Донбассе и вступила в активную фазу 24 февраля 2022 года.

Данилов напомнил, что Украина уже 3205 дней находится в состоянии постоянной и непрерывной эскалации, и режим российского диктатора Владимира Путина за это время убил 444 украинских детей, тысячи украинских военных и гражданских, захватил территории и разрушил жизни мирных людей.

"Учитывая все вышеперечисленное, Украина будет использовать все доступные и не запрещенные международным правом средства и методы наказания агрессора и освобождения нашей территории. Все объекты на оккупированной территории Украины, где есть хотя бы мелкий фрагмент российской трехцветной тряпки, являются нашими легитимными и потенциальными целями", – заявил Данилов.

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Цели Украины, по словам секретаря СНБО, будут заканчиваться там, где в этом будут нуждаться национальные интересы, а украинские стратегические интересы закончатся там и тогда, "когда закончится т.н. Россия и уйдет в историческое небытие".

"Т.н. Россия должна исчезнуть как военно-политический субъект в тех пределах, в которых она пока существует, с карты мира – это самая надежная (если кто еще не понял) гарантия безопасности для Украины и мира в целом. Лучший метод "не допустить эскалации конфликта" – это ликвидация собственно причины "эскалации конфликта" – а именно полное и безусловное военное поражение т.н. России с последующей депутинизацией, денуклеаризацией и дерашизацией российских "населенцев", – заявил Данилов.

Он добавил, что для ликвидации причины "эскалации конфликта" Украине нужно "оружие, оружие и еще раз оружие" – остальное сделают Силы обороны.

3 декабря 2022 года Макрон заявил, что хотел бы, чтобы для России также были некие "гарантии безопасности", когда она вернется за стол переговоров.

Секретарь СНБО Данилов назвал эту идею "странной логикой подковерной дипломатии, время которой прошло".

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Оксана Житнюк

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