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Украина имеет право защищаться не только на своей территории – правительство Германии

Цей матеріал також доступний українською
07.12.2022, 16:25
Украина имеет право защищаться не только на своей территории – правительство Германии - Фото
Олаф Шольц (Фото: EPA)

Украина, на которую напала Россия, имеет право на самооборону и не обязана делать это только на своей территории. Об этом заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Хебестрайт, передает Handelsblatt.

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По словам Хебестрайта, Украина имеет право защищаться не только на своей территории. Он отметил, что страна подвергается нападению со стороны России более девяти месяцев.

"Украина имеет гарантированное право на самооборону, подтвержденное статьей 51 Устава ООН, – сказал представитель правительства ФРГ. – Украина не обязана ограничивать усилия по обороне своей территорией".

Такое заявление от имени правительства Германии Хебестрайт сделал, комментируя сообщения о взрывах на российских авиабазах.

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Наталія Медведєва
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Германия война авиабаза энгельс дягилево
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