Россия оценит взрывы на своих аэродромах как самый стратегически важный провал – союзники

Взрывы на военных аэродромах "Энгельс" и "Дягилево", которые произошли 5 декабря, стали одними из наиболее стратегически важных провалов России. Об этом говорится в отчете британской разведки 6 декабря.

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В разведке напомнили, что 5 декабря несколько открытых источников сообщили о взрывах на авиабазе "Энгельс" в Саратовской области России и на аэродроме "Дягилево" под Рязанью к юго-востоку от Москвы.

В результате по имеющейся информации, в Энгельсе были повреждены два тяжелых бомбардировщика Ту-95, а в Дягилево три человека погибли в результате взрыва топливного бака.

"Причины взрывов не подтверждены. Однако, если Россия оценит эти инциденты как преднамеренные нападения, она, вероятно, сочтет их одними из наиболее стратегически значимых провалов военной обороны с момента вторжения в Украину", – считают в британской разведке.

Союзники отмечают, что эти аэродромы находятся гораздо глубже внутри России, чем объекты, где произошли предыдущие подобные взрывы: Энгельс находится более чем в 600 км от территории, контролируемой Украиной.

Британцы подчеркивают, что Энгельс является основной оперативной базой российской авиации дальнего действия на западе России, где базируется более 30 тяжелых бомбардировщиков.

"Эти самолеты способствуют ядерному сдерживанию России, а также часто использовались для запуска обычных крылатых ракет по Украине", – говорится в отчете.

В британской разведке прогнозируют, что Россия, вероятно, временно перебросит бомбардировщики на аэродромы рассредоточения.

"Российское командование, вероятно, попытается выявить и применить суровые санкции к российским офицерам, которые считаются ответственными за допущение инцидента", – считают в британской разведке.

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Утром 5 декабря на аэродромах стратегической авиации РФ в Энгельсе и под Рязанью произошли взрывы. Повреждены самолеты, погибли несколько военных.

РФ утверждает, что это была атака украинских беспилотников. В ВСУ не говорят, что стало причиной взрывов, но заявляют – это результат российской агрессии.

Утром 6 декабря сообщили о пожаре в районе аэродрома в российском Курске.

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Наталія Медведєва

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