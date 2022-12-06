Атака на базы РФ. Дроны запустили из Украины, в России были наводчики из спецназа – NYT
The New York Times со ссылкой на "высокопоставленного украинского чиновника" пишет, что утром 5 декабря во время атаки на аэродромы армии РФ якобы были применены беспилотники, которые запустили с территории Украины, а около одной из баз были наводчики.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
В издании оценили инцидент как "самую дерзкую атаку на российскую территорию за девять месяцев войны".
"Беспилотники были запущены с территории Украины, и как минимум один из ударов был нанесен с помощью спецподразделений вблизи базы, которые помогали наводить беспилотники на цель", – передает NYT слова анонимного чиновника.
Газета пишет, что атака "впервые продемонстрировала способность Украины атаковать на таком большом расстоянии".
В тот же день страна-террорист предприняла новую попытку обрушить энергосистему Украины шквалом ракет. То, что вылеты ракетоносцев состоялись вскоре после атак на базы ВКС РФ, говорит, что разведка Украины знала о готовящейся новой "волне" ударов, либо это просто совпадение.
- Британская разведка полагает, что Россия оценит взрывы на своих аэродромах как самый стратегически важный провал.
- Глава Пентагона Остин позвонил коллеге Резникову сразу после ракетного удара россиян, обсудили новых участников "Рамштайна".
Читайте также: Нужно дать Украине все оружие и не указывать ВСУ, куда можно бить, а куда нет — Ринкевичс
Комментарии