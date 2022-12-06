Атака на базы РФ. Дроны запустили из Украины, в России были наводчики из спецназа – NYT

The New York Times со ссылкой на "высокопоставленного украинского чиновника" пишет, что утром 5 декабря во время атаки на аэродромы армии РФ якобы были применены беспилотники, которые запустили с территории Украины, а около одной из баз были наводчики.

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В издании оценили инцидент как "самую дерзкую атаку на российскую территорию за девять месяцев войны".

"Беспилотники были запущены с территории Украины, и как минимум один из ударов был нанесен с помощью спецподразделений вблизи базы, которые помогали наводить беспилотники на цель", – передает NYT слова анонимного чиновника.

Газета пишет, что атака "впервые продемонстрировала способность Украины атаковать на таком большом расстоянии".

В тот же день страна-террорист предприняла новую попытку обрушить энергосистему Украины шквалом ракет. То, что вылеты ракетоносцев состоялись вскоре после атак на базы ВКС РФ, говорит, что разведка Украины знала о готовящейся новой "волне" ударов, либо это просто совпадение.

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Євген Пилипенко

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