Нужно дать Украине все оружие и не указывать ВСУ, куда можно бить, а куда нет — Ринкевичс

Украине нужно дать любое вооружение, способное уничтожать базы с ракетами и дальней авиацией на территории России, а не указывать ей, куда можно бить, а куда – нет. Так в интервью Neatkariga Rita Avize сказал министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

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Он сказал, что между НАТО, ЕС и странами-союзниками идет дискуссия, чтобы передать ВСУ дальнобойные артсистемы, танки и "еще более эффективные" системы ПВО, но "есть обеспокоенные коллеги": мол, "не означает ли это, что Украина применит это оружие для проникновения на российскую территорию?"

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Ринкевичс сказал, что такое западное оружие нужно дать ВСУ и разместить его так, чтобы Украина могла эффективно защищаться от разрушения своей энергосистемы.

"Мы должны дать украинцам оружие. Их нельзя ограничивать в использовании этого оружия. <...> Россия обстреливает всю Украину, не беспокоясь об эскалации, но мы всегда думаем – "о, только бы мы что-то не обострили!". Но Россия с разрушением украинской энергосистемы уже давно пошла на куда более серьезную эскалацию", – пояснил он свое мнение.

Глава МИД Латвии подчеркнул еще раз – "не может быть так, чтобы агрессор использовал абсолютно все возможности, а мы постоянно пытаемся что-то указать стране, которая защищается от этого агрессора".

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Євген Пилипенко

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