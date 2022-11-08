В Латвии мэр назвал Крым "частью РФ". Глава МИД Ринкевичс напомнил ему позицию государства
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс напомнил мэру латвийского города Даугавпилс Андрейсу Элксниньшу от русофильской партии "Согласие" об официальной позиции государства по поводу войны РФ против Украины после того, как последний назвал временно оккупированный Крым "частью России". Соответствующее заявление опубликовано на сайте латвийского МИД.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Глава МИД направил Элксниньшу письмо о том, что его высказывания не соответствуют внешнеполитической позиции Латвии — по его словам, все официальные лица страны должны уважать позицию Риги.
Он призвал мэра и других представителей местного самоуправления "строго соблюдать" позицию Латвии по вопросам внешней политики, "выражая эти позиции четко и недвусмысленно".
Ринкевичс напомнил, что Латвия последовательно и безоговорочно поддерживает Украину с начала российской агрессии в 2014 году и не признает незаконной аннексии временно оккупированных территорий.
- Недавно Элксниньш заявил, что "Крым является частью РФ". Ведущая возразила на это, отметив, что это оккупация украинского полуострова. Мэр Даугавпилса добавил, что "нельзя разделять, что Крым вошел в состав России и что после этого вся Европа и мир продолжали сотрудничать с РФ".
- Президент Владимир Зеленский считает, что реинтегрировать Крым будет нелегко – спустя годы оккупации и чисток.
- Ринкевичс назвал речь диктатора РФ Владимира Путина на Валдайском форуме "почти репетицией" его будущего выступления на заседаниях специального международного трибунала для наказания России за преступление агрессии.
Читайте также: Кулеба: Не акцентируйте на "особенности" Крыма. Он не отличается от Луганска или Донецка
Комментарии