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В Латвии мэр назвал Крым "частью РФ". Глава МИД Ринкевичс напомнил ему позицию государства

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2022, 15:48
В Латвии мэр назвал Крым
Эдгарс Ринкевичс (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс напомнил мэру латвийского города Даугавпилс Андрейсу Элксниньшу от русофильской партии "Согласие" об официальной позиции государства по поводу войны РФ против Украины после того, как последний назвал временно оккупированный Крым "частью России". Соответствующее заявление опубликовано на сайте латвийского МИД.

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Глава МИД направил Элксниньшу письмо о том, что его высказывания не соответствуют внешнеполитической позиции Латвии — по его словам, все официальные лица страны должны уважать позицию Риги.

Он призвал мэра и других представителей местного самоуправления "строго соблюдать" позицию Латвии по вопросам внешней политики, "выражая эти позиции четко и недвусмысленно".

Ринкевичс напомнил, что Латвия последовательно и безоговорочно поддерживает Украину с начала российской агрессии в 2014 году и не признает незаконной аннексии временно оккупированных территорий.

Читайте также: Кулеба: Не акцентируйте на "особенности" Крыма. Он не отличается от Луганска или Донецка

Дмитро Гриниченко
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Россия Украина война Крым Латвия эдгарс ринкевичс
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