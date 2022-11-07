Мэр-русофил города в Латвии заявил, что "Крым – это Россия". МИД ему ответил – "маргинал"

Высказывания в духе "Крым – часть РФ" мэра литовского города Даугавпилс Андрейса Элксниньша от русофильской партии Согласие "не отражают ни официальную позицию дружественной Латвии, ни взглядов абсолютного большинства латвийцев" на агрессивную войну России против Украины. Так официальный представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко отреагировал в Facebook на заявления латвийца.

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Даугавпилс – один из наиболее "пророссийских" городов Латвии, где на 18 000 латышей проживает почти втрое больше россиян.

Когда Элксниньш заявил Delfi, что "Крым является частью РФ", ведущая возразила на это, отметив, что это оккупация украинского полуострова. Мэр Даугавпилса добавил, что "нельзя разделять, что Крым вошел в состав России и что после этого вся Европа и мир продолжали сотрудничать с РФ".

Когда после этого у Элксниньша спросили, кто ответственен за военные преступления против гражданских в Буче, он частично поддержал российскую пропаганду. Он заявил, что помимо РФ считает виновными США и Украину, так как "за события и ситуацию отвечают все, и прежде всего дипломаты, потому что когда дипломаты проигрывают в дипломатии, действует армия".

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Николенко указал, что Элксниньш оправдывает преступления России в Украине, и потому "неудивительно, что его политическая сила оказалась на обочине политики по итогам последних выборов в Сейм Латвии".

"К счастью, высказывания этого маргинального деятеля не отражают ни официальную позицию дружественной для нас Латвии, ни взглядов абсолютного большинства латвийцев, которые не только искренне сочувствуют, но и активно помогают Украине в ее борьбе против российской агрессии", – подчеркнул он.

Президент Зеленский считает, что реинтегрировать Крым будет нелегко – спустя годы оккупации и чисток.

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Євген Пилипенко

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