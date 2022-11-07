UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Мэр-русофил города в Латвии заявил, что "Крым – это Россия". МИД ему ответил – "маргинал"

Цей матеріал також доступний українською
07.11.2022, 10:06
Мэр-русофил города в Латвии заявил, что
Андрейс Элксниньш (скриншот)

Высказывания в духе "Крым – часть РФ" мэра литовского города Даугавпилс Андрейса Элксниньша от русофильской партии Согласие "не отражают ни официальную позицию дружественной Латвии, ни взглядов абсолютного большинства латвийцев" на агрессивную войну России против Украины. Так официальный представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко отреагировал в Facebook на заявления латвийца.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Даугавпилс – один из наиболее "пророссийских" городов Латвии, где на 18 000 латышей проживает почти втрое больше россиян.

Когда Элксниньш заявил Delfi, что "Крым является частью РФ", ведущая возразила на это, отметив, что это оккупация украинского полуострова. Мэр Даугавпилса добавил, что "нельзя разделять, что Крым вошел в состав России и что после этого вся Европа и мир продолжали сотрудничать с РФ".

Когда после этого у Элксниньша спросили, кто ответственен за военные преступления против гражданских в Буче, он частично поддержал российскую пропаганду. Он заявил, что помимо РФ считает виновными США и Украину, так как "за события и ситуацию отвечают все, и прежде всего дипломаты, потому что когда дипломаты проигрывают в дипломатии, действует армия".

Читайте также: Путин выступил с несуразной речью. Глава МИД Латвии: Почти репетиция Нюрнберга или Гааги

Николенко указал, что Элксниньш оправдывает преступления России в Украине, и потому "неудивительно, что его политическая сила оказалась на обочине политики по итогам последних выборов в Сейм Латвии".

"К счастью, высказывания этого маргинального деятеля не отражают ни официальную позицию дружественной для нас Латвии, ни взглядов абсолютного большинства латвийцев, которые не только искренне сочувствуют, но и активно помогают Украине в ее борьбе против российской агрессии", – подчеркнул он.

Читайте также: Кулеба: Не акцентируйте на "особенности" Крыма. Он не отличается от Луганска или Донецка

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война МИД Крым оккупация лобби кремля реакция олег николенко Даугавпилс путинферштеер Андрейс Элксниньш
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 