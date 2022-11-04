Иностранные журналисты вместе с OSINT-расследователями построили 3D-модель, чтобы показать, что произошло в Буче в первый месяц полномасштабного вторжения армии России, – "и определить, кто несет за это ответственность". Видеорасследование опубликовало агентство Associated Press в соавторстве в Frontline PBS и SITU Research.
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Авторы, по их словам, изучили сотни часов видеозаписей с камер видеонаблюдения, перехваченных телефонных разговоров оккупантов, где те рассказывают "своим" в России, как они убивают гражданских.
В 14-минутном фильме приведены свидетельства очевидцев, переживших оккупацию Бучи.
В деоккупированном городе после бегства россиян обнаружили тела и останки более чем 450 человек – "почти все из них – с признаками насильственной смерти". Наибольшее скопление убитых мирных жителей зафиксировано на улице Яблоньской.
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Практически везде, куда зашли захватчики из России, и в особенности там, где они задержались, оккупанты устраивают убийства и геноцидные военные преступления. То, что происходило в Буче, происходило и во многих других поселках севера, востока и юга Украины с первых недель тотального вторжения РФ, на востоке и в Крыму – с 2014 года.
- 3 апреля 2022 года в Минобороны заявили об освобождении от оккупантов всей территории Киевской области.
- Только на начало мая СБУ разоблачила 900 военных армии РФ, причастных к пыткам украинцев.
- В начале августа глава МО Резников заявил, что "нужна демонстрация наказания оккупантов – неотвратимого и без срока давности".
- По данным Генштаба на начало осени, бригада ВС РФ "бучанских палачей" потеряла 90% живой силы и будет расформирована.
- В октябре СБУ взяла жителя Бучи, который "участвовал в карательных рейдах оккупантов, а потом вступил в тероборону".
- Еще одну группу жителей Киевской области подозревают в помощи россиянам во время оккупации Бучи.
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