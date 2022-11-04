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"Ирпень остался. Следующий – Киев". Журналисты воссоздали 3D-модель резни в Буче – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2022, 09:49
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Иностранные журналисты вместе с OSINT-расследователями построили 3D-модель, чтобы показать, что произошло в Буче в первый месяц полномасштабного вторжения армии России, – "и определить, кто несет за это ответственность". Видеорасследование опубликовало агентство Associated Press в соавторстве в Frontline PBS и SITU Research.

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Авторы, по их словам, изучили сотни часов видеозаписей с камер видеонаблюдения, перехваченных телефонных разговоров оккупантов, где те рассказывают "своим" в России, как они убивают гражданских.

В 14-минутном фильме приведены свидетельства очевидцев, переживших оккупацию Бучи.

В деоккупированном городе после бегства россиян обнаружили тела и останки более чем 450 человек – "почти все из них – с признаками насильственной смерти". Наибольшее скопление убитых мирных жителей зафиксировано на улице Яблоньской.

Смотрите видео: "Признаюсь во всем". Журналисты нашли оккупантов, которые убивали людей под Киевом

Практически везде, куда зашли захватчики из России, и в особенности там, где они задержались, оккупанты устраивают убийства и геноцидные военные преступления. То, что происходило в Буче, происходило и во многих других поселках севера, востока и юга Украины с первых недель тотального вторжения РФ, на востоке и в Крыму – с 2014 года.

Читайте также: "Всех под обстрел". Российский военный рассказал, как приказывали убивать мирных украинцев 

Євген Пилипенко
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