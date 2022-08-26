Группу жителей Киевской области подозревают в помощи россиянам во время оккупации Бучи

Служба безопасности заявила о задержании группы жителей Киевской области по подозрению в оказании помощи российским захватчикам во время оккупации Бучанского района. Об этом сообщает СБУ.

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По данным спецслужбы, подозреваемые ориентировали оккупантов на местности и подсказывали им геолокации для обустройства огневых позиций артиллерии, в том числе среди жилых домов.

Их подозревают в помощи захватчикам в оборудовании блокпостов, пулеметных точек и мест дислокации российской техники, а также в том, что они сдавали адреса пребывания украинских патриотов.

Как заявили в СБУ, в состав преступной группы входили несколько жителей Киевской области, которые после освобождения региона прятались на территории одного из жилых комплексов Бучанского района.

Сотрудники СБУ установили местонахождение и задержали фигурантов. Им сообщили о подозрении по трем статьям УКУ и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Наталия Медведева

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