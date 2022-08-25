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СБУ: Контрразведка ликвидировала сеть агентов, они помогали России с наступлением на Киев

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2022, 11:04
СБУ: Контрразведка ликвидировала сеть агентов, они помогали России с наступлением на Киев - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ

Контрразведка обезвредила сеть агентов, которые помогали армии России с наступлением на Киев. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

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Контрразведка установила первого агента сети в марте, после этого она провела спецоперацию и установила всех членов сети – ими оказались жители столицы 35-45 лет, говорят в СБУ.

По данным правоохранителей, "главным менеджером" сети была киевлянка, которую российские спецслужбы завербовали во время поездок в РФ. Она сформировала сеть агентов и ждала дальнейших указаний.

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За несколько месяцев до полномасштабного вторжения сеть начала "разгонять" в соцсетях пророссийские видео и публикации, говорят в СБУ. Для этого она создавала паблики и аккаунты в соцсетях для распространения антиукраинских фейков, глорификации "русского мира "и призывов к захвату власти в Украине.

В преддверии полномасштабного вторжения сеть начала собирать данные об обороне и объектах Киева, в частности о критической инфраструктуре, дислокации военных и техники ВСУ. Отчеты, фото, видео и геолокацию они отправляли на российские мессенджеры, утверждают в спецслужбе.

СБУ: Контрразведка ликвидировала сеть агентов, они помогали России с наступлением на Киев

СБУ: Контрразведка ликвидировала сеть агентов, они помогали России с наступлением на Киев

Организатору объявили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса, одному из членов – по одной статье. Еще против одного агента направлен в суд обвинительный акт по двум статьям.

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Марк Сировой
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киев сбу наступление контрразведка армия рф спецслужбы РФ агенты войска россии
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