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Бригада "бучанских палачей" потеряла 90% живой силы и будет расформирована – Генштаб

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18.09.2022, 09:44

64-я отдельная мотострелковая бригада Восточного военного округа вооруженных сил России, которая устроила зверства в Буче и других населенных пунктах севера Украины в первые два месяца вторжения, лишилась почти всего личного состава. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в утренней сводке.

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"64-я отдельная мотострелковая бригада Восточного военного округа потеряла более 90% личного состава погибшими, ранеными, дезертирами и уволенными в результате отказа от участия в боевых действиях", – говорится в сообщении.

Как отмечается, технику 64-й ОМБр Восточного военного округа армии РФ передают подразделениям пограничной службы ФСБ РФ, а воинскую часть готовят к расформированию.

  • Расследование Радио Свобода показало, что от 64-й бригады из Хабаровского края РФ, участвовавшей в зверствах под Киевом, "почти ничего не осталось".
  • 19 августа сообщалось, что 80% оккупантов из бригады "бучанских палачей" не хотят воевать и хотят домой.

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Наталія Медведєва
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война военные преступления буча 64 бригада
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