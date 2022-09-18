Бригада "бучанских палачей" потеряла 90% живой силы и будет расформирована – Генштаб

64-я отдельная мотострелковая бригада Восточного военного округа вооруженных сил России, которая устроила зверства в Буче и других населенных пунктах севера Украины в первые два месяца вторжения, лишилась почти всего личного состава. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в утренней сводке.

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"64-я отдельная мотострелковая бригада Восточного военного округа потеряла более 90% личного состава погибшими, ранеными, дезертирами и уволенными в результате отказа от участия в боевых действиях", – говорится в сообщении.

Как отмечается, технику 64-й ОМБр Восточного военного округа армии РФ передают подразделениям пограничной службы ФСБ РФ, а воинскую часть готовят к расформированию.

Расследование Радио Свобода показало, что от 64-й бригады из Хабаровского края РФ, участвовавшей в зверствах под Киевом, "почти ничего не осталось".

19 августа сообщалось, что 80% оккупантов из бригады "бучанских палачей" не хотят воевать и хотят домой.

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Наталія Медведєва

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