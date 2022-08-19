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80% оккупантов из бригады "бучанских палачей" не хотят воевать и хотят домой – росСМИ

Цей матеріал також доступний українською
19.08.2022, 15:51
80% оккупантов из бригады
Уничтоженная техника армии РФ (фото - Генштаб ВСУ)

Около 80% российских оккупантов из 64-й мотострелковой бригады ВС РФ – это порядка 700 контрактников – не хотят воевать и хотят уволиться, но командиры не разрешают уйти даже тем, у кого контракт с армией истек еще в мае. При этом им платят повышенные боевые, рассказали российскому ресурсу Важные истории захватчики из этой бригады, некоторые из которых все еще находятся в Украине.

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64 бригада ВС РФ – та, которая устроила резню в Буче и других населенных пунктах севера Украины в первые два месяца вторжения.

"Я писал несколько отказов [воевать]. Посылают на три буквы — и все. Я вижу постоянно, как [на командный пункт] ходят отказники. Их тоже посылают и не дают отказаться, якобы это невозможно, "иди дальше служи". Из-за этого все убегают и едут в часть за свой счет, чтобы там отказаться", — рассказал один из оккупантов на Херсонском направлении.

По его словам, у него "знакомый уехал так", и ему в отделе кадров "сказали, что приехало и увольняются уже за 700 человек".

Смотрите видео: "Признаюсь во всем". Журналисты нашли оккупантов, которые убивали людей под Киевом

По данным издания, среди тех, кто не дает военным уволиться, — заместитель комбрига подполковник Андрей Прокурат, который, по словам одного из военных преступников армии РФ, отдавал приказы расстреливать мирных украинцев.

Собеседник говорит, что "нереально [уехать из Украины] — везде блокпосты". По его словам, отказникам, которые уезжали, подписывал рапорт замкомандующего — "а наше командование не подписывает, командованию просто-напросто насрать на всех военнослужащих".

Если раньше им платили 90 000 рублей в месяц, то в последнее время — "стабильные 120 000".

  • Расследование Радио Свобода показало, что от 64-й бригады из Хабаровского края РФ, участвовавшей в зверствах под Киевом, "почти ничего не осталось".
  • 3 апреля 2022 года в Минобороны заявили об освобождении от оккупантов всей территории Киевской области.
  • "Выводы сделаны": власти Киевской области говорят, что к прорыву-2 с севера подготовлены.
  • В начале августа глава МО Резников заявил, что "нужна демонстрация наказания оккупантов – неотвратимого и без срока давности".
Евгений Пилипенко
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война оккупанты военные преступления буча киевская область вторжение 64 бригада
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