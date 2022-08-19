"Всех под обстрел". Российский военный рассказал, как приказывали убивать мирных украинцев

Командующий 64-й мотострелковой бригады армии РФ полковник Азатбек Омурбеков приказывал войскам расстреливать гражданских во время оккупации части Киевской области. Об этом российскому ресурсу Важные истории рассказал захватчик из этой в/ч.

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64 ОМСБр ВС РФ – та, которая устроила резню в Буче и других населенных пунктах севера Украины в первые два месяца вторжения. Впоследствии российский диктатор Владимир Путин наградил Омурбекова "за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга", и дал ему "Героя РФ".

По словам анонимного оккупанта, когда его подразделение стояло в лесополосе за Андреевкой под Макаровым в Киевской области и их обстреливали силы обороны Украины, "ехали в какой-то момент гражданские, и комбриг сказал: "Всех под обстрел".

"Было машины три-четыре. При осмотре [оказалось, что это] обычные люди были, семьи, которые ехали в Андреевку", – добавил оккупант. По его словам, Омурбеков приказывал убивать "всех, у кого телефоны найдете".

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Кроме того, командование в Андреевке также активно грабило дома местных. Например, заместитель командира по тылу Вячеслав Клобуков украл сервиз, "чтобы командование кушало из красивой посуды", рассказал собеседник издания, а награбленными холодильниками, ноутбуками и даже столами и стульями "был забит целый КУНГ".

Военный ВС РФ пожаловался также на то, что командование бригады докладывало "наверх" лживую информацию об успехах. Так, Омурбеков просил рапортовать, что "уничтожен не один танк, а три; нет, пять!"

Кроме того, добавил оккупант, во время обстрелов командиры заставляли солдат позировать для фотоотчетов на фоне боевых машин, "предварительно подметая пыль вокруг них".

3 апреля 2022 года в Минобороны заявили об освобождении от оккупантов всей территории Киевской области.

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Евгений Пилипенко

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