Выборы в Латвии: в сейм прошли семь политсил, пророссийская партия Согласие – за бортом
По итогам состоявшихся выборов в сейм Латвии в парламент проходят семь партий, наибольшее количество голосов получила партия Новое Единство действующего премьера Кришьяниса Кариньша, передает Delfi.
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Окончательные итоги выборов в 14-й сейм:
→ Новое Единство – 18,97% (26 мандатов);
→ Союз зеленых и крестьян – 12,44% (16 мандатов);
→ Объединенный список – 11,01% (15 мандатов);
→ Национальное объединение – 9,29% (13 мандатов);
→ За стабильность! – 6,8% (11 мандатов);
→ Латвия на первом месте – 6,24% (9 мандатов);
→ Прогрессивные – 6,16% (10 мандатов).
Не попадает в сейм либеральный блок Развитие/За! – за него отдали голоса 4,97% избирателей.
Также "за бортом" осталась пророссийская партия Согласие (4,81%), которая заняла первое место на выборах в 2018-м, получив 19,8% голосов.
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