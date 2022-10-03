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Выборы в Латвии: в сейм прошли семь политсил, пророссийская партия Согласие – за бортом

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2022, 01:12
Выборы в Латвии: в сейм прошли семь политсил, пророссийская партия Согласие – за бортом - Фото
Сейм Латвии (фото - Latvijas Republikas Saeima)

По итогам состоявшихся выборов в сейм Латвии в парламент проходят семь партий, наибольшее количество голосов получила партия Новое Единство действующего премьера Кришьяниса Кариньша, передает Delfi.

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Окончательные итоги выборов в 14-й сейм:

→ Новое Единство – 18,97% (26 мандатов);
→ Союз зеленых и крестьян – 12,44% (16 мандатов);
→ Объединенный список – 11,01% (15 мандатов);
→ Национальное объединение – 9,29% (13 мандатов);
→ За стабильность! – 6,8% (11 мандатов);
→ Латвия на первом месте – 6,24% (9 мандатов);
→ Прогрессивные – 6,16% (10 мандатов).

Не попадает в сейм либеральный блок Развитие/За! – за него отдали голоса 4,97% избирателей.

Также "за бортом" осталась пророссийская партия Согласие (4,81%), которая заняла первое место на выборах в 2018-м, получив 19,8% голосов.

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Оксана Житнюк
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выборы Латвия сейм
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