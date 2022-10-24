Россия имеет ресурсы для долгой войны, Запад не должен "расслабляться" — глава МИД Латвии

Россия располагает достаточным количеством ресурсов, чтобы вести долгую войну против Украины, а поэтому Западу не стоит "расслабляться" в оказании помощи. Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс на латвийском телевидении, цитирует его Delfi.

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По его словам, сегодня важно оказывать Украине не только военную, но и финансовую помощь, чтобы страна могла восстановить разрушенную Россией гражданскую инфраструктуру и пережить зиму.

"Россия надеется на усталость Запада, в том числе пытаясь негативно повлиять на общественное мнение", — сказал дипломат.

Он отметил, что единство Запада в помощи Украине "достаточно сильное", но есть проблемы со скоростью выполнения принятых решений.

"Например, поставки оружия зачастую происходят медленнее, чем перемены на фронте", — заявил Ринкевичс.

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Дмитро Гриниченко

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