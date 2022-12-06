Остин позвонил сразу после ракетного удара, обсудили новых участников Рамштайна – Резников
Сразу после массированного ракетного удара страны-террориста России по Украине, который состоялся вчера, 5 декабря, министр обороны США Ллойд Остин инициировал телефонный разговор с министром обороны Алексеем Резниковым, во время которого главы оборонных ведомств обсудили усиление системы ПВО Украины и очередную встречу союзников в формате "Рамштайн". Об этом рассказал Резников в эфире телемарафона.
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"Хочу подчеркнуть, что это была инициатива нашего друга, друга Украины Ллойда Остина. По его инициативе состоялся этот разговор, он пригласил сразу после того, как произошла эта атака", – сообщил Резников.
Министр обороны рассказал главе Пентагона, какие именно объекты были целью вчерашнего ракетного удара россиян, сколько и какие ракеты использовали оккупанты, как достойно отработали Воздушные силы Вооруженных Сил Украины, а также информировал о ситуации на фронте.
"Потом мы обсуждали нюансы усиления в первую очередь нашей системы противовоздушной обороны. Мы обсудили технические детали – от каких стран, что мы ожидаем и приблизительно, в какие сроки", – сообщил глава Минобороны.
Резников и Остин обсудили будущее заседание в формате "Рамштайн".
По словам министра, глава Пентагона анонсировал присоединение новых стран-участниц к приблизительно 50-ти существующим.
Новых участников Рамштайна пока не называют – расскажут уже после встречи, сказал Резников.
- 5 декабря армия России запустила больше 70 ракет по Украине. Более 60 сбила ПВО.
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