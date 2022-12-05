Кулеба: Путин жаждал уничтожить Украину, а теперь счастлив кататься на авто по мосту

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о сокращении агрессивных амбиций российского диктатора Владимира Путина, который в феврале 2022-го хотел уничтожить Украину, а теперь счастлив ездить на авто по незаконно построенному Крымскому мосту.

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Глава МИД напомнил, что девять месяцев назад, в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, Путин жаждал уничтожить Украину "за считанные дни".

"Сегодня он счастлив водить машину по мосту, который он когда-то незаконно построил. Его агрессивные амбиции уменьшились. Украина позаботится о том, чтобы они продолжали сокращаться, пока не впишутся в границы России", - заявил Кулеба.

Сегодня российские пропагандистские ресурсы сообщили, что Путин посетил Крымский мост, поговорил со строителями и проехался по мосту на машине:

Сегодня, 5 декабря, страна-террорист нанесла восьмой массированный ракетный удар по Украине за последние два месяца.

Армия России запустила больше 70 ракет по Украине, и более 60 из них сбила ПВО, сообщили в Воздушных силах.

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Оксана Житнюк

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