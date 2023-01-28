Зеленский написал в международные спортивные федерации из-за позиции МОК по россиянам

Президент Владимир Зеленский обратился к ведущим международным федерациям из-за намерения Международного олимпийского комитета рассмотреть допуск к соревнованиям российских спортсменов. Об этом он сообщил в вечернем видеообращении.

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"Сегодня я продолжил наш марафон честности, который должен вернуть международные спортивные структуры к подлинной олимпийской принципиальности", – заявил Зеленский.

Он отметил, что обратился с письмом к президентам ведущих международных спортивных федераций с "простым и справедливым" призывом – определиться с решением МОК, который, "к сожалению, хочет открыть спорт для пропагандистского влияния государства-террориста".

"Если российские спортсмены появятся на международных соревнованиях, это лишь вопрос времени, когда они начнут оправдывать агрессию России и использовать символику террора. И это также вопрос времени, когда Кремль начнет использовать существующую беспринципную "гибкость" МОК, чтобы говорить, что мир согласен идти на уступки агрессору", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что нельзя игнорировать, что каждый день Россия продолжает свой террор.

Вчера глава МОК Томас Бах заявил о намерении рассмотреть допуск российских спортсменов, которые придерживаются олимпийской хартии, то есть "не поддерживают" войну в Украине. Он также сказал, что миссия МОК – "собирать вместе атлетов со всего мира, это особый символ Олимпиады".

Зеленский в ответ на заявление Баха пригласил его в Бахмут – чтобы тот понял, что нейтральности не существует.

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Оксана Житнюк

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