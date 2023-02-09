Глава МОК призвал Украину не бойкотировать Олимпиаду в Париже из-за участия россиян
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал Украину не угрожать бойкотом летней Олимпиады-2024 в Париже из-за возможного участия спортсменов из России и Беларуси. Об этом сообщает Reuters.
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В распоряжении агентства оказалось письмо президента МОК президенту Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадиму Гутцайту, в котором Бах называет "клеветническими" утверждения, что допуск к участию в Играх российских и белорусских спортсменов является "поощрением вторжения".
Бах характеризует письмо Гутцайта руководителям других НОК, международным федерациям, членам МОК и будущим организаторам Олимпийских игр как "оказывающее на них давление в попытке публично повлиять на принятие ими решений", и утверждает, что это письмо было воспринято подавляющим большинством получателей как "крайне огорчительное".
МОК считает, что возможный бойкот Олимпиады со стороны Украины станет нарушением Олимпийской хартии, а допуск российских и беларусских спортсменов обусловлен резолюцией ООН о предотвращении дискриминации в олимпийском движении.
Бах также отмечает, что конкретное "участие нейтральных спортсменов с российским или белорусским паспортом в Олимпийских играх 2024 года в Париже еще даже не обсуждалось".
Гутцайт сегодня сообщил в Facebook, что он "направил мировому спортивному сообществу очередное письмо", в котором "снова выразил благодарность за поддержку Украины, олимпийского движения и спорта Украины, проявленную Олимпийскую солидарность в эти сверхсложные времена полномасштабного вторжения России на территорию нашей страны".
"Делаем все возможное, чтобы российских и беларусских спортсменов еще не скоро увидели на международных соревнованиях", – написал он.
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