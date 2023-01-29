"Шокирует, что приходится убеждать". Зеленский написал Макрону из-за россиян и Олимпиады

Президент Владимир Зеленский написал письмо французскому лидеру Эмманюэлю Макрону из-за намерения Международного олимпийского комитета рассмотреть допуск российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже. Об этом он сообщил в вечернем видеообращении.

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Зеленский напомнил о сегодняшнем массированном артиллерийском обстреле Херсона, в результате которого есть повреждения многих объектов, погибли три человека, еще шесть – ранены.

"В таких условиях, на фоне таких постоянных российских террористических ударов <...> даже шокирует, что приходится убеждать международных спортивных бюрократов отказаться от какой-либо поддержки государства-террориста", – заявил Зеленский.

Он считает, что попытки МОК вернуть российских спортсменов на соревнования и Олимпийские игры – "это попытка сказать всему миру, что террор может быть чем-то приемлемым".

"Будто можно закрыть глаза на то, что Россия делает с Херсоном, Харьковом, Бахмутом и Авдеевкой. Сегодня направил письмо господину президенту Макрону как раз по этому поводу и в продолжение нашего с ним разговора, который состоялся 24 января", – сообщил Зеленский.

Он подчеркнул, что готовясь к парижской Олимпиаде, нужно быть уверенными в том, что Россия не сможет использовать ее или другое международное спортивное событие для пропаганды агрессии или своего государственного шовинизма.

"В первой половине XX века в Европе было допущено слишком много ошибок, которые привели к страшным трагедиям. Была и весомая олимпийская ошибка. Олимпийское движение и государства-террористы точно не должны пересекаться", – заявил Зеленский.

Глава МОК Томас Бах заявил о намерении рассмотреть допуск российских спортсменов, которые придерживаются олимпийской хартии, то есть "не поддерживают войну в Украине". Он также сказал, что миссия МОК – "собирать вместе атлетов со всего мира, это особый символ Олимпиады".

Зеленский в ответ на заявление Баха пригласил его в Бахмут – чтобы тот понял, что нейтральности не существует.

Также вчера Зеленский сообщил, что обратился к ведущим международным федерациям из-за намерения МОК рассмотреть допуск к соревнованиям российских спортсменов.

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Оксана Житнюк

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