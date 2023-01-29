Россияне накрывают Херсон артиллерией: в ОВА говорят о многих раненых и погибших
29.01.2023, 15:21
Артиллерийский обстрел оккупантов, Фото: EPA
Российские оккупанты наносят массированные удары из артиллерии по Херсону. Херсонская областная военная администрация сообщает о "многих" раненых и погибших, конкретных цифр пока нет.
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"Враг бьет по жилым кварталам города. На данный момент известно о многих пострадавших: раненых и погибших", – сказано в сообщении.
Жителей города призывают пройти в укрытия или оставаться дома, пользуясь правилом двух стен, и ни в коем случае не находиться на улице.
Более подробную информацию о последствиях обстрелов в ОВА обещают обнародовать позже.
- 24 января российские оккупанты нанесли удары по родильному дому, школе и поликлинике в Херсоне.
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