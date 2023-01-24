Армия России ударила по роддому, школе и поликлинике в Херсоне, есть разрушения – фото

Российские оккупанты нанесли удары по родильному дому, школе и поликлинике в Херсоне, есть разрушения. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

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По его словам, здание роддома повреждено – на четвертом этаже началось задымление.

Пациенток в палатах не было, только медицинские сотрудники, пострадавших нет.

В школе и поликлинике людей также не задело, но в зданиях выбиты окна и двери, осколки снаряда противника также попали в газовую трубу.

На местах ударов захватчиков работают экстренные службы.

В ночь на 9 января РФ ударила по объекту критической инфраструктуры в Херсоне.

Днем 9 января российские оккупанты обстреляли с пока оккупированного левого берега Днепра освобожденный Херсон: в городе погиб мужчина, ранена женщина.

10 января один из их снарядов разорвался во дворе пятиэтажки.

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Дмитро Гриниченко

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