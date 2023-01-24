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Армия России ударила по роддому, школе и поликлинике в Херсоне, есть разрушения – фото

Цей матеріал також доступний українською
24.01.2023, 21:04
Армия России ударила по роддому, школе и поликлинике в Херсоне, есть разрушения – фото - Фото
Последствия обстрела Херсона (фото: Херсонская ОВА)

Российские оккупанты нанесли удары по родильному дому, школе и поликлинике в Херсоне, есть разрушения. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич. 

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По его словам, здание роддома повреждено – на четвертом этаже началось задымление.

Пациенток в палатах не было, только медицинские сотрудники, пострадавших нет. 

В школе и поликлинике людей также не задело, но в зданиях выбиты окна и двери, осколки снаряда противника также попали в газовую трубу.

На местах ударов захватчиков работают экстренные службы. 

Последствия обстрела Херсона (фото: Херсонская ОВА)

Последствия обстрела Херсона (фото: Херсонская ОВА)

Последствия обстрела Херсона (фото: Херсонская ОВА)

Читайте также: ВСУ уничтожили катер, с которого Россия хотела высадить диверсантов под Херсоном 

Дмитро Гриниченко
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война Херсон обстрелы ярослав янушевич
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