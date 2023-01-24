Армия России ударила по роддому, школе и поликлинике в Херсоне, есть разрушения – фото
24.01.2023, 21:04
Последствия обстрела Херсона (фото: Херсонская ОВА)
Российские оккупанты нанесли удары по родильному дому, школе и поликлинике в Херсоне, есть разрушения. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, здание роддома повреждено – на четвертом этаже началось задымление.
Пациенток в палатах не было, только медицинские сотрудники, пострадавших нет.
В школе и поликлинике людей также не задело, но в зданиях выбиты окна и двери, осколки снаряда противника также попали в газовую трубу.
На местах ударов захватчиков работают экстренные службы.
- В ночь на 9 января РФ ударила по объекту критической инфраструктуры в Херсоне.
- Днем 9 января российские оккупанты обстреляли с пока оккупированного левого берега Днепра освобожденный Херсон: в городе погиб мужчина, ранена женщина.
- 10 января один из их снарядов разорвался во дворе пятиэтажки.
Читайте также: ВСУ уничтожили катер, с которого Россия хотела высадить диверсантов под Херсоном
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии