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ОК "Юг": ВСУ уничтожили катер, с которого Россия хотела высадить диверсантов под Херсоном

Цей матеріал також доступний українською
23.01.2023, 12:14
ОК
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины уничтожили гражданский катер, с которого россияне хотели высадить диверсионную группу на одном из островов на Днепре в районе Херсона. Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

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Военные заявляют, что диверсионно-разведывательная группа оккупантов пыталась высадиться на одном из Потемкинских островов на Днепре под Херсоном.

ВСУ поразили легкомоторный гражданский катер, который россияне украли и обустроили для военных целей. 

"Оккупанты никак не поймут: все, что они обустроят под "русский военный корабль",  украинские бойцы отправят единственным известным всем курсом", — заявили в ОК "Юг".

Ранее в сводке Генштаба ВСУ сообщалось об уничтожении еще одного плавсредства РФ.

Читайте также: Россияне ударили по Херсонской области: снаряд попал в жилой дом, погиб мужчина 

Дмитро Гриниченко
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война Херсон днепр потери ОК Юг
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