ОК "Юг": ВСУ уничтожили катер, с которого Россия хотела высадить диверсантов под Херсоном

Вооруженные Силы Украины уничтожили гражданский катер, с которого россияне хотели высадить диверсионную группу на одном из островов на Днепре в районе Херсона. Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

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Военные заявляют, что диверсионно-разведывательная группа оккупантов пыталась высадиться на одном из Потемкинских островов на Днепре под Херсоном.

ВСУ поразили легкомоторный гражданский катер, который россияне украли и обустроили для военных целей.

"Оккупанты никак не поймут: все, что они обустроят под "русский военный корабль", украинские бойцы отправят единственным известным всем курсом", — заявили в ОК "Юг".

Ранее в сводке Генштаба ВСУ сообщалось об уничтожении еще одного плавсредства РФ.

В ночь на 9 января РФ ударила по объекту критической инфраструктуры в Херсоне.

Днем 9 января российские оккупанты обстреляли с пока оккупированного левого берега Днепра освобожденный Херсон: в городе погиб мужчина, ранена женщина.

10 января один из их снарядов разорвался во дворе пятиэтажки.

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Дмитро Гриниченко

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