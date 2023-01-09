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Армия России ударила по объекту критической инфраструктуры в Херсоне — фото

Цей матеріал також доступний українською
09.01.2023, 12:57
Армия России ударила по объекту критической инфраструктуры в Херсоне — фото - Фото
Последствия удара по Херсону (Фото: Херсонская ОВА)

Российские оккупанты нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Херсоне в ночь на 9 января. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

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По его словам, противник обстрелял одно из инфраструктурных предприятий областного центра — из-за атаки произошел пожар, сгорел автомобиль учреждения. 

Он отметил, что вследствие удара противника была разрушена электроподстанция, которая питает несколько больших котелен.

Чиновник подчеркнул, что подача тепла и света в Херсоне не прекращалась. Пострадавших нет.

Читайте также: Оккупанты ударили по Херсону: город и пригород остались без света

Дмитро Гриниченко
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