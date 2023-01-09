Армия России ударила по объекту критической инфраструктуры в Херсоне — фото
09.01.2023, 12:57
Последствия удара по Херсону (Фото: Херсонская ОВА)
Российские оккупанты нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Херсоне в ночь на 9 января. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.
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По его словам, противник обстрелял одно из инфраструктурных предприятий областного центра — из-за атаки произошел пожар, сгорел автомобиль учреждения.
Он отметил, что вследствие удара противника была разрушена электроподстанция, которая питает несколько больших котелен.
Чиновник подчеркнул, что подача тепла и света в Херсоне не прекращалась. Пострадавших нет.
- 6 января в результате российских обстрелов Херсона погиб спасатель ГСЧС.
- 5 января оккупанты нанесли удар по центральной части Херсона, попав в жилой дом. Погиб 20-летний мужчина.
- Недавно противник ударил по рынку в Херсоне в выходной день — семь человек были убиты, почти 60 получили ранения.
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