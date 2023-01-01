Оккупанты ударили по Херсону: город и пригороды остались на Новый год без света
Российские оккупанты в ночь на 1 января ударили по Херсону и населенным пунктам рядом с областным центром, в результате чего часть освобожденного от оккупации города и поселков остались без света. Об этом сообщил в Telegram глава местной областной военной администрации Ярослав Янушевич.
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По его словам, снаряды террористов попали в объект критической инфраструктуры.
"Без электроснабжения центр города, микрорайон ХБК, Белозерка, Камышаны и другие села", – отметил он.
Чиновник заявил, что в ближайшее время энергетики приступят к ремонтным работам, "чтобы как можно быстрее вернуть херсонцам свет".
- В конце декабря 2022 года захватчики из РФ обстреляли родильное отделение больницы в Херсоне.
- Вскоре после этого ВСУ накрыли скопление живой силы ВС РФ в районе аэродрома под Херсоном.
- В Киеве и области вскоре после полуночи 1 января 2023 года прогремели взрывы – была ракетная атака, сработала ПВО.
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