Оккупанты ударили по Херсону: город и пригороды остались на Новый год без света

Российские оккупанты в ночь на 1 января ударили по Херсону и населенным пунктам рядом с областным центром, в результате чего часть освобожденного от оккупации города и поселков остались без света. Об этом сообщил в Telegram глава местной областной военной администрации Ярослав Янушевич.

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По его словам, снаряды террористов попали в объект критической инфраструктуры.

"Без электроснабжения центр города, микрорайон ХБК, Белозерка, Камышаны и другие села", – отметил он.

Чиновник заявил, что в ближайшее время энергетики приступят к ремонтным работам, "чтобы как можно быстрее вернуть херсонцам свет".

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Євген Пилипенко

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