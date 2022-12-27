Россияне обстреляли родильное отделение больницы в Херсоне – фото

Вечером 27 декабря российские оккупанты снова обстреляли освобожденный от армии РФ Херсон и разрушили родительное отделение местной больницы. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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Он написал, что россияне обстреляли родильное отделение больницы, – место, где сегодня родились двое детей.

"До атаки врачи успели завершить кесарево сечение. В заведении находится пять женщин после родов. Чудом никто не пострадал", – сообщил Тимошенко.

Обстрел также прокомментировал глава ОП Андрей Ермак: "Что будет с теми, кто отдавал приказы и выполнял? В целом, не завидую им. Мы по каждому болотному ничтожеству доведем дело до логического завершения".

24 декабря Россия обстреляла центр Херсона, в результате чего погибли 10 человек, десятки ранены.

Один из ударов оккупантов пришелся по территории Херсонской областной клинической больницы. Его зафиксировала камера слежения: смотрите видео.

Глава МИД Кулеба после удара по Херсону призвал Запад к активной и продолжительной поддержке Украины.

Оксана Житнюк

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