Россияне обстреляли родильное отделение больницы в Херсоне – фото
27.12.2022, 20:39
Фото – Кирилл Тимошенко, Telegram
Вечером 27 декабря российские оккупанты снова обстреляли освобожденный от армии РФ Херсон и разрушили родительное отделение местной больницы. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
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Он написал, что россияне обстреляли родильное отделение больницы, – место, где сегодня родились двое детей.
"До атаки врачи успели завершить кесарево сечение. В заведении находится пять женщин после родов. Чудом никто не пострадал", – сообщил Тимошенко.
Обстрел также прокомментировал глава ОП Андрей Ермак: "Что будет с теми, кто отдавал приказы и выполнял? В целом, не завидую им. Мы по каждому болотному ничтожеству доведем дело до логического завершения".
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