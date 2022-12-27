UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россияне обстреляли родильное отделение больницы в Херсоне – фото

Цей матеріал також доступний українською
27.12.2022, 20:39
Россияне обстреляли родильное отделение больницы в Херсоне – фото - Фото
Фото – Кирилл Тимошенко, Telegram

Вечером 27 декабря российские оккупанты снова обстреляли освобожденный от армии РФ Херсон и разрушили родительное отделение местной больницы. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он написал, что россияне обстреляли родильное отделение больницы, – место, где сегодня родились двое детей.

"До атаки врачи успели завершить кесарево сечение. В заведении находится пять женщин после родов. Чудом никто не пострадал", – сообщил Тимошенко.

Россияне обстреляли родильное отделение больницы в Херсоне – фото

Россияне обстреляли родильное отделение больницы в Херсоне – фото

Обстрел также прокомментировал глава ОП Андрей Ермак: "Что будет с теми, кто отдавал приказы и выполнял? В целом, не завидую им. Мы по каждому болотному ничтожеству доведем дело до логического завершения".

  • 24 декабря Россия обстреляла центр Херсона, в результате чего погибли 10 человек, десятки ранены.
  • Один из ударов оккупантов пришелся по территории Херсонской областной клинической больницы. Его зафиксировала камера слежения: смотрите видео.
  • Глава МИД Кулеба после удара по Херсону призвал Запад к активной и продолжительной поддержке Украины.
Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Херсон роддом
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 