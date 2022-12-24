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Кулеба после российского удара по Херсону призвал Запад к активной поддержке Украины

Цей матеріал також доступний українською
24.12.2022, 17:16
Кулеба после российского удара по Херсону призвал Запад к активной поддержке Украины - Фото
Обстрел центра Херсона, 24 декабря (фото - ТИМОШЕНКО, Telegram)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после сегодняшнего террористического удара России по Херсону призвал Запад к активной и длительной поддержке Украины. Об этом он написал в Twitter.

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"Рождественский сочельник. Российский террористический удар по Херсону привел к многочисленным жертвам среди мирного населения. Пока семьи в Европе, Северной Америке и за ее пределами готовят праздничные обеды, подумайте об Украине, которая сейчас борется со злом. Нам нужна ваша активная и длительная поддержка, чтобы победить", – написал Кулеба.

  • Сегодня Россия обстреляла центр Херсона. По состоянию на 13:36 известно о семи погибших и 58 раненых.

Читайте также: Часть Херсона может остаться без света, воды и отопления. Жителей призвали эвакуироваться

Вадим Ребрина
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война Херсон дмитрий кулеба
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