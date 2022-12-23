Часть Херсона может остаться без света, воды и отопления. Жителей призвали эвакуироваться

Российские оккупанты ежедневно обстреливают Херсон, из-за чего часть города может остаться без света, воды и отопления — власти призвали жителей эвакуироваться. Об этом сообщили в Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Местные власти советуют херсонцам эвакуироваться из соображений безопасности — речь идет о микрорайоне Остров.

Отмечается, что из-за постоянных обстрелов этот район остается зоной повышенной опасности, существует вероятность, что жители могут остаться без света, тепла и воды.

Херсонская областная военная администрация помогает эвакуироваться всем желающим.

Чтобы подать заявку, необходимо обратиться на горячую линию: 0800330951 или (091) 481-78-45. Уехать помогают также волонтерские организации.

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Дмитро Гриниченко

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