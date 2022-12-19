Россияне ударили по центру Херсона, образовался пролом в здании облгосадминистрации – фото
19.12.2022, 10:38
Здание Херсонской ОВА (фото - Кирилл Тимошенко/Telegram)
Утром 19 декабря армия страны-террориста России вновь ударила по центру освобожденного Херсона: сильно повреждено здание местной областной военной администрации. Фото последствий обстрела показал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
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За прошлые сутки, 18 декабря, россияне 69 раз обстреляли территорию области: по населенным пунктам враг бил из ствольной и реактивной артиллерии, минометов и танков.
"Захватчики продолжают атаковать жилые кварталы Херсона. Попали в образовательное учреждение, гостиницу, частные и многоквартирные дома", – уточнили в Херсонской ОВА.
За сутки из-за российских обстрелов шесть человек получили ранения разной степени тяжести.
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