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Россияне нанесли удар по центру Херсона, есть погибшие

Цей матеріал також доступний українською
15.12.2022, 11:15
Россияне нанесли удар по центру Херсона, есть погибшие - Фото
Месяц назад в центре Херсона побывал президент Зеленский (фото — пресс-служба ОП)

Утром 15 декабря армия страны-террориста России, изгнанная Вооруженными Силами Украины с правобережья Днепра и Херсона, нанесла удар по центру освобожденного областного центра. Об этом сообщил в Telegram заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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"Враг снова ударил по центру города. 100 метров от здания Херсонской ОВА, атакованной вчера", – написал он.

По данным Тимошенко, есть информация о двух погибших. На месте работают экстренные службы.

По данным местных жителей, с утра в городе уже несколько раз были взрывы. Судя по фото, которые выкладывают в соцсетях, причина по меньшей мере части из них – артиллерийские удары по жилым кварталам.

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Євген Пилипенко
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обстрел война смерть Херсон артиллерия
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