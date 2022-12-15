Россияне нанесли удар по центру Херсона, есть погибшие

Утром 15 декабря армия страны-террориста России, изгнанная Вооруженными Силами Украины с правобережья Днепра и Херсона, нанесла удар по центру освобожденного областного центра. Об этом сообщил в Telegram заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Враг снова ударил по центру города. 100 метров от здания Херсонской ОВА, атакованной вчера", – написал он.

По данным Тимошенко, есть информация о двух погибших. На месте работают экстренные службы.

По данным местных жителей, с утра в городе уже несколько раз были взрывы. Судя по фото, которые выкладывают в соцсетях, причина по меньшей мере части из них – артиллерийские удары по жилым кварталам.

The Wall Street Journal рассказала, как партизаны сыграли ключевую роль в освобождении Херсона.

Читайте также: Оккупанты заминировали дачи под Алешками и депортировали местных с острова у Херсона – ГШ

Євген Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.