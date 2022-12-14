Wall Street Journal рассказала, как партизаны сыграли ключевую роль в освобождении Херсона

Группа украинских партизан в Херсоне следила за российскими оккупантами, передавая их координаты военным ВСУ. Это сыграло ключевую роль в точечных ударах по россиянам, что в конечном итоге вынудило их покинуть город. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных украинских военных.

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Летом ВСУ нанесли удар по магазину электроники в Херсоне, который российские войска использовали в качестве полевого госпиталя, казарм и склада для продовольствия. По словам собеседника издания, именно партизаны помогли украинским силам, передав им координаты объекта по зашифрованному Telegram-каналу.

Активисты следили за дорогами, ведущими в город, смотрели видео с уличных камер, направленных на ключевые перекрестки, и выезжали на велосипедах в поля, делая вид, что пасут скот.

Но вскоре участников канала выявили оккупанты из ФСБ РФ. Некоторые из них до сих пор удерживаются на подконтрольных России территориях, пишет издание.

По его информации, группа Ruzzians Go Home в Telegram была создана 25 февраля. В ней было около 20 человек.

Через три дня после начала полномасштабного вторжения Александр, айтишник и участник группы, получил изображения военной техники на дороге возле аэропорта под Херсоном. Он отправил координаты. На следующее утро командующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео удара по технике оккупантов возле аэродрома. "Добро пожаловать в ад!" – написал генерал.

Украинский разведчик Андрей, который собирал информацию группы, сказал, что работа партизан была "огромной помощью". "Эти люди видят, как движутся российские танки, они видят, куда солдаты ходят обедать, где устраивают вечеринки... Без них наша армия ничего бы не знала", – отметил он.

Другой член группы Максим, авторемонтник, трижды ездил в оккупированный Крым с российским офицером, чью машину он помогал чинить в Херсоне. Все это время Максим собирал ценную информацию для украинских военных.

Еще один партизан по имени Игорь рассказал изданию, что входил в группу из 10 человек, которая закладывала взрывные устройства под машины российских офицеров в Херсоне.

Один из членов группы был техническим специалистом, который перехватывал российские сообщения и редактировал их, удаляя белый шум. Перехваты дали украинским войскам информацию о готовящихся атаках и облегчили определение местоположения российской артиллерии.

28 марта сотрудники ФСБ пришли домой к одному из участников группы и арестовали его. Вскоре после этого были арестованы еще двое. Это вынудило активистов принять дополнительные меры безопасности, после чего они продолжили помогать украинским военным.

11 ноября украинские спецподразделения вошли в Херсон.

Аналитики ISW отметили, что освобождение города стало результатом новаторского использования ракетных систем HIMARS, которыми Вооруженные Силы Украины били по переправам и тылам противника.

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Вадим Ребрина

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