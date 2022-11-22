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Россия обстреливает Херсон, в городе звучат взрывы, есть погибший — военная администрация

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2022, 15:10
Россия обстреливает Херсон, в городе звучат взрывы, есть погибший — военная администрация - Фото
Херсон (Фото: EPA)

Российские оккупанты нанесли удары по Херсону 22 ноября, попали в газопровод, погиб один гражданский. Об этом сообщила глава городской военной администрации Галина Луговая, передает Суспильне.

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По ее словам, вследствие дневных обстрелов Херсона, погиб один человек — это произошло в 12:01, снаряд попал в магистральный газопровод. 

Она отметила, что противник продолжает обстреливать областной центр.

На протяжении дня в городе прозвучало более 10 взрывов. 

21 ноября российские оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в Херсоне. В Днепровском районе города был зафиксирован прилет в квартиру.

  • 11 ноября украинские спецподразделения вошли в Херсон, в центре города подняли государственные флаги.
  • По состоянию на 17 ноября ВСУ освободили 198 населенных пунктов на правом берегу Днепра в Херсонской области и вышли на рубеж реки.
  • Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что жителям Херсона можно выехать из города на зиму.

Читайте также: Россия начала системно обстреливать Херсон. На Банковой требуют реакции ООН

Дмитро Гриниченко
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война Херсон обстрелы
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