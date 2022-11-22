Россия обстреливает Херсон, в городе звучат взрывы, есть погибший — военная администрация
22.11.2022, 15:10
Херсон (Фото: EPA)
Российские оккупанты нанесли удары по Херсону 22 ноября, попали в газопровод, погиб один гражданский. Об этом сообщила глава городской военной администрации Галина Луговая, передает Суспильне.
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По ее словам, вследствие дневных обстрелов Херсона, погиб один человек — это произошло в 12:01, снаряд попал в магистральный газопровод.
Она отметила, что противник продолжает обстреливать областной центр.
На протяжении дня в городе прозвучало более 10 взрывов.
21 ноября российские оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в Херсоне. В Днепровском районе города был зафиксирован прилет в квартиру.
- 11 ноября украинские спецподразделения вошли в Херсон, в центре города подняли государственные флаги.
- По состоянию на 17 ноября ВСУ освободили 198 населенных пунктов на правом берегу Днепра в Херсонской области и вышли на рубеж реки.
- Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что жителям Херсона можно выехать из города на зиму.
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