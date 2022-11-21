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Россия начала системно обстреливать Херсон. На Банковой требуют реакции ООН

Цей матеріал також доступний українською
21.11.2022, 20:08
Россия начала системно обстреливать Херсон. На Банковой требуют реакции ООН - Фото
Фото: Офис президента

Россия начала системно обстреливать Херсон, только отступив оттуда. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что таким образом россияне мстят местным жителям, и требует от ООН хотя бы какой-то реакции.

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"Россия начала системно обстреливать Херсон с левого берега. Никакой военной логики – просто хотят отомстить местным, не дать людям жизни. Это масштабное военное преступление в прямом эфире. Кто-то уже видел заявления Совета ООН по правам человека? Или рутина российских зверств больше не интересна?" – написал он в Twitter.

Последний обстрел Херсона произошел 21 ноября – один человек погиб, еще трое получили ранения, рассказал заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.

В Днепровском районе города зафиксирован прилет в квартиру, есть пострадавшие.

Также в результате обстрелов соседнего села Антоновка пострадала женщина, которую также доставили в Херсонскую областную больницу.

Андрій Водяний
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