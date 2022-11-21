Россия начала системно обстреливать Херсон. На Банковой требуют реакции ООН
Россия начала системно обстреливать Херсон, только отступив оттуда. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что таким образом россияне мстят местным жителям, и требует от ООН хотя бы какой-то реакции.
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"Россия начала системно обстреливать Херсон с левого берега. Никакой военной логики – просто хотят отомстить местным, не дать людям жизни. Это масштабное военное преступление в прямом эфире. Кто-то уже видел заявления Совета ООН по правам человека? Или рутина российских зверств больше не интересна?" – написал он в Twitter.
Росія почала системно обстрілювати Херсон з лівого берега. Жодної військової логіки – просто хочуть помститися місцевим, не дати людям життя. Це масштабний воєнний злочин у прямому ефірі. Хтось вже бачив заяви @UNHumanRights? Чи рутина російських звірств більше не цікава?— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 21, 2022
Последний обстрел Херсона произошел 21 ноября – один человек погиб, еще трое получили ранения, рассказал заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.
В Днепровском районе города зафиксирован прилет в квартиру, есть пострадавшие.
Также в результате обстрелов соседнего села Антоновка пострадала женщина, которую также доставили в Херсонскую областную больницу.
- Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник заявил, что на каждую военную победу Украины Россия отвечает новыми бомбардировками.
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