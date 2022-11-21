Херсон. Россия обстреляла гражданскую инфраструктуру, есть раненые — замглавы облсовета
21.11.2022, 12:36
Разрушенный Антоновский мост в Херсоне (Фото: EPA)
Российские оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в недавно освобожденном Херсоне. Об этом сообщил первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский.
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По его словам, в областном центре зафиксированы прилеты по гражданской инфраструктуре.
В результате обстрела пострадали местные жители, им оказывают медицинскую помощь.
Ранее Соболевский предупреждал, что вероятность обстрелов правого берега Днепра Херсонской области остается высокой.
- Ранее аналитики ISW отметили, что освобождение Херсона стало результатом новаторского использования ракетных систем HIMARS, которыми Вооруженные Силы Украины били по переправам и тылам противника.
- Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что переговоры с Россией утратили актуальность после освобождения Херсона.
- Путин подвергается критике за отход оккупантов из Херсона, Кремль "атакуют" радикальные сторонники войны, в частности, пропагандисты Александр Дугин и Владимир Соловьев, сообщили аналитики ISW.
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