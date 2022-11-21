Херсон. Россия обстреляла гражданскую инфраструктуру, есть раненые — замглавы облсовета

Российские оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в недавно освобожденном Херсоне. Об этом сообщил первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

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По его словам, в областном центре зафиксированы прилеты по гражданской инфраструктуре.

В результате обстрела пострадали местные жители, им оказывают медицинскую помощь.

Ранее Соболевский предупреждал, что вероятность обстрелов правого берега Днепра Херсонской области остается высокой.

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Дмитро Гриниченко

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