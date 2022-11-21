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Херсон. Россия обстреляла гражданскую инфраструктуру, есть раненые — замглавы облсовета

Цей матеріал також доступний українською
21.11.2022, 12:36
Херсон. Россия обстреляла гражданскую инфраструктуру, есть раненые — замглавы облсовета - Фото
Разрушенный Антоновский мост в Херсоне (Фото: EPA)

Российские оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в недавно освобожденном Херсоне. Об этом сообщил первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

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По его словам, в областном центре зафиксированы прилеты по гражданской инфраструктуре.

В результате обстрела пострадали местные жители, им оказывают медицинскую помощь. 

Ранее Соболевский предупреждал, что вероятность обстрелов правого берега Днепра Херсонской области остается высокой. 

Читайте также: Разведка о слухах про "договорняк" в Херсоне: Это не так, операция началась еще в сентябре 

Дмитро Гриниченко
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война Херсон обстрелы
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