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Разведка о слухах про "договорняк" в Херсоне: Это не так, операция началась еще в сентябре

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2022, 13:42
Разведка о слухах про
Вадим Скибицкий (Фото: скриншот с видео)

Слухи о якобы "договоренности" между Украиной и РФ о том, что оккупанты могут выйти из Херсона, являются ложью. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью немецкому изданию T-online.

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По его словам, слухи о "тайной договоренности" о том, что россиянам позволят отступить в обмен на то, что в Херсоне не будет уличных боев, не соответствуют действительности. 

Он отметил, что операция по освобождению Херсонской области началась еще в сентябре. 

"Наша деятельность по всем направлениям имеет одну цель: полное отвоевание всех территорий, оккупированных Россией", — сказал Скибицкий.

Разведчик также заявил, что придет время, когда Украина будет расследовать обвинения в том, что представители местной власти якобы сдали россиянам карты минных полей в начале большой войны. 

"Верно и то, что наши основные силы в конце февраля находились на востоке Украины. Основное поле боя было на Донбассе, а не на юге. В то время были минские соглашения и переговоры перешли к решению Донбасса. Результатом стала новая война. Поэтому наша цель сегодня другая: сначала освобождаем все оккупированные территории, потом ведем переговоры", — резюмировал он.

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Дмитро Гриниченко
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война Херсон разведка Вадим Скибицкий
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