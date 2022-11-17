UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Херсон. ВСУ зачистили правый берег Днепра и освободили 198 населенных пунктов — Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2022, 13:21
Херсон. ВСУ зачистили правый берег Днепра и освободили 198 населенных пунктов — Генштаб - Фото
Алексей Громов (Фото: скриншот с видео)

Вооруженные Силы Украины освободили 198 населенных пунктов на правом берегу Днепра в Херсонской области и вышли на рубеж реки. Об этом на брифинге сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, в ходе проведения наступательной операции ВСУ вышли на рубеж Днепра на правом берегу реки.

Украинские воины освободили до 5580 кв. км территории и 198 населенных пунктов. 

Спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщала, что российские оккупанты отходят вглубь левого берега Днепра в Херсонской области из-за огневого поражения ВСУ. 

Читайте также: Херсон ничего не меняет, переговоры зависят от Зеленского — командующий армией Британии

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Херсонская область генштаб Алексей Громов наступление ВСУ
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 