Херсон. ВСУ зачистили правый берег Днепра и освободили 198 населенных пунктов — Генштаб
17.11.2022, 13:21
Алексей Громов (Фото: скриншот с видео)
Вооруженные Силы Украины освободили 198 населенных пунктов на правом берегу Днепра в Херсонской области и вышли на рубеж реки. Об этом на брифинге сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.
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По его словам, в ходе проведения наступательной операции ВСУ вышли на рубеж Днепра на правом берегу реки.
Украинские воины освободили до 5580 кв. км территории и 198 населенных пунктов.
Спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщала, что российские оккупанты отходят вглубь левого берега Днепра в Херсонской области из-за огневого поражения ВСУ.
- Ранее аналитики ISW отметили, что освобождение Херсона стало результатом новаторского использования ракетных систем HIMARS, которыми Вооруженные Силы Украины били по переправам и тылам противника.
- Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что переговоры с Россией утратили актуальность после освобождения Херсона.
- Путин подвергается критике за отход оккупантов из Херсона, Кремль "атакуют" радикальные сторонники войны, в частности, пропагандисты Александр Дугин и Владимир Соловьев, сообщили аналитики ISW.
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