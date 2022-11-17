Херсон. ВСУ зачистили правый берег Днепра и освободили 198 населенных пунктов — Генштаб

Вооруженные Силы Украины освободили 198 населенных пунктов на правом берегу Днепра в Херсонской области и вышли на рубеж реки. Об этом на брифинге сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

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По его словам, в ходе проведения наступательной операции ВСУ вышли на рубеж Днепра на правом берегу реки.

Украинские воины освободили до 5580 кв. км территории и 198 населенных пунктов.

Спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщала, что российские оккупанты отходят вглубь левого берега Днепра в Херсонской области из-за огневого поражения ВСУ.

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Дмитро Гриниченко

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