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Путин подвергается критике за оставление Херсона. Кремль "атакуют" Дугин и Соловьев — ISW

Цей матеріал також доступний українською
13.11.2022, 07:46
Путин подвергается критике за оставление Херсона. Кремль
Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин подвергается критике за отход оккупантов из Херсона, Кремль "атакуют" радикальные сторонники войны, в частности, пропагандисты Александр Дугин и Владимир Соловьев. Об этом сообщили в сводке Института изучения войны (ISW).

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Аналитики заявляют, что уход россиян из Херсона вызывает идеологический раскол между Путиным и сторонниками войны в РФ, которые подрывают уверенность в том, что диктатор способен выполнять военные обещания. Путин подвергся критике "идеолога" Александра Дугина, который сказал, что "самодержец должен защищать города и несет ответственность в одиночку". 

Дугин также заявил, что Путин несет личную ответственность за политическое решение об уходе из Херсона, а не командующий российской оккупационной армией Сергей Суровикин. 

Пропагандист обвинил Кремль в "отстаивании фальшивой идеологии из-за боязни приверженности русской идее". 

Кроме Дугина, Кремль начал критиковать топ-пропагандист Владимир Соловьев, который стал требовать от руководства РФ "полностью посвятить себя" достижению военных целей в Украине. 

Соловьев призывал к полной мобилизации в РФ и увольнению "некомпетентных" чиновников за "сдачу" Херсона. 

Институт отмечает, что прямая критика Путина в радикальном российском сообществе "почти беспрецедентна", а нападки Дугина на Кремль говорят о возможной смене приверженностей среди российских имперцев. Военные неудачи и сомнения в среде экстремистов снижают привлекательность Путина в среде российских нацистов, а мобилизация и большие потери, вероятно, продолжают деморализовать российское общество.

Читайте также: В Минобороны показали командующих ВСУ, которые освобождают территории на юге Украины: фото

Дмитро Гриниченко
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война владимир путин Александр Дугин владимир соловьев isw
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