Путин подвергается критике за оставление Херсона. Кремль "атакуют" Дугин и Соловьев — ISW

Российский диктатор Владимир Путин подвергается критике за отход оккупантов из Херсона, Кремль "атакуют" радикальные сторонники войны, в частности, пропагандисты Александр Дугин и Владимир Соловьев. Об этом сообщили в сводке Института изучения войны (ISW).

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Аналитики заявляют, что уход россиян из Херсона вызывает идеологический раскол между Путиным и сторонниками войны в РФ, которые подрывают уверенность в том, что диктатор способен выполнять военные обещания. Путин подвергся критике "идеолога" Александра Дугина, который сказал, что "самодержец должен защищать города и несет ответственность в одиночку".

Дугин также заявил, что Путин несет личную ответственность за политическое решение об уходе из Херсона, а не командующий российской оккупационной армией Сергей Суровикин.

Пропагандист обвинил Кремль в "отстаивании фальшивой идеологии из-за боязни приверженности русской идее".

Кроме Дугина, Кремль начал критиковать топ-пропагандист Владимир Соловьев, который стал требовать от руководства РФ "полностью посвятить себя" достижению военных целей в Украине.

Соловьев призывал к полной мобилизации в РФ и увольнению "некомпетентных" чиновников за "сдачу" Херсона.

Институт отмечает, что прямая критика Путина в радикальном российском сообществе "почти беспрецедентна", а нападки Дугина на Кремль говорят о возможной смене приверженностей среди российских имперцев. Военные неудачи и сомнения в среде экстремистов снижают привлекательность Путина в среде российских нацистов, а мобилизация и большие потери, вероятно, продолжают деморализовать российское общество.

11 ноября Россия вывела свои войска из Херсона, разрушив за собой все три моста через Днепр в Херсонской области. Президент Владимир Зеленский назвал этот день историческим. Херсон был оккупирован с самого начала полномасштабной войны – с 1 марта.

Западные страны назвали деоккупацию города экстраординарной победой Украины и стратегическим провалом России.

Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупанты обстреливают с левого берега Днепра только что освобожденные населенные пункты Херсонской и Николаевской областей.

Читайте также: В Минобороны показали командующих ВСУ, которые освобождают территории на юге Украины: фото

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.