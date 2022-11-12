В Минобороны показали командующих ВСУ, которые освобождают территории на юге Украины: фото

Заместитель министра обороны Анна Маляр обнародовала имена и фото командующих Вооруженными Силами Украины, которые освобождают территории на юге Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Превосходство наших Вооруженных Сил перед врагом в мотивации и уме нашего командования. У нас на всех фронтах мощные закаленные в боях командующие. Это они направляют, планируют, ведут за собой", – написала Маляр.

Вот кто освобождает украинские территории на юге:

Александр Тарнавский, бригадный генерал

Андрей Ковальчук, генерал-майор

Андрей Грицков, бригадный генерал

Михаил Драпатый, бригадный генерал

Андрей Гнатов, бригадный генерал

11 ноября Россия вывела свои войска из Херсона, разрушив за собой все три моста через Днепр в Херсонской области. Президент Украины Владимир Зеленский назвал этот день историческим.

Херсон был оккупирован в самом начале полномасштабной войны – с 1 марта.

Западные страны назвали деоккупацию города экстраординарной победой Украины и стратегическим провалом России.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.