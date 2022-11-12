В Минобороны показали командующих ВСУ, которые освобождают территории на юге Украины: фото
12.11.2022, 16:20
Фото - Igor Tsurkan, Facebook
Заместитель министра обороны Анна Маляр обнародовала имена и фото командующих Вооруженными Силами Украины, которые освобождают территории на юге Украины.
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"Превосходство наших Вооруженных Сил перед врагом в мотивации и уме нашего командования. У нас на всех фронтах мощные закаленные в боях командующие. Это они направляют, планируют, ведут за собой", – написала Маляр.
Вот кто освобождает украинские территории на юге:
Александр Тарнавский, бригадный генерал
Андрей Ковальчук, генерал-майор
Андрей Грицков, бригадный генерал
Михаил Драпатый, бригадный генерал
Андрей Гнатов, бригадный генерал
- 11 ноября Россия вывела свои войска из Херсона, разрушив за собой все три моста через Днепр в Херсонской области. Президент Украины Владимир Зеленский назвал этот день историческим.
- Херсон был оккупирован в самом начале полномасштабной войны – с 1 марта.
- Западные страны назвали деоккупацию города экстраординарной победой Украины и стратегическим провалом России.
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