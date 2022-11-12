UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Минобороны показали командующих ВСУ, которые освобождают территории на юге Украины: фото

Цей матеріал також доступний українською
12.11.2022, 16:20
В Минобороны показали командующих ВСУ, которые освобождают территории на юге Украины: фото - Фото
Фото - Igor Tsurkan, Facebook

Заместитель министра обороны Анна Маляр обнародовала имена и фото командующих Вооруженными Силами Украины, которые освобождают территории на юге Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Превосходство наших Вооруженных Сил перед врагом в мотивации и уме нашего командования. У нас на всех фронтах мощные закаленные в боях командующие. Это они направляют, планируют, ведут за собой", – написала Маляр.

Вот кто освобождает украинские территории на юге:

Александр Тарнавский, бригадный генерал

В Минобороны показали командующих ВСУ, которые освобождают территории на юге Украины: фото

Андрей Ковальчук, генерал-майор

В Минобороны показали командующих ВСУ, которые освобождают территории на юге Украины: фото

Андрей Грицков, бригадный генерал

В Минобороны показали командующих ВСУ, которые освобождают территории на юге Украины: фото

Михаил Драпатый, бригадный генерал

В Минобороны показали командующих ВСУ, которые освобождают территории на юге Украины: фото

Андрей Гнатов, бригадный генерал

В Минобороны показали командующих ВСУ, которые освобождают территории на юге Украины: фото
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВСУ война Херсон Анна Маляр
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 