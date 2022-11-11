Появились изображения многочисленных разрушений Антоновского моста: спутниковые фото

Антоновский мост, который российские оккупанты взорвали ранний утром 11 ноября, разрушен во многих местах. Спутниковые снимки Maxar опубликовал в Twitter журналист NYT Кристиан Триберт.

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"Антоновский мост, главная переправа через Днепр в городе Херсон, был взорван перед рассветом после отступления большинства российских войск и непосредственно перед тем, как украинские войска вошли в город", – говорится в сообщении.

Также опубликованы фото разрушенных Антоновского железнодрожного и Дарьевского мостов.

На спутниковых снимках Maxar, которые были сделаны в 10:25 11 ноября, видно несколько разрушенных пролетов.

Фото кликабельны

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В ГУР сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины.

В ОК "Юг" сообщили, что в Херсонской области Силы обороны продолжают позиционные бои и закрепление за собой территорий, которые освободили от врага.

Вечером Генштаб сообщил, что в некоторых местах Херсонской области Силы обороны дошли до правого берега Днепра.

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Наталія Медведєва

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