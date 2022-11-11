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Появились изображения многочисленных разрушений Антоновского моста: спутниковые фото

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2022, 23:50
Появились изображения многочисленных разрушений Антоновского моста: спутниковые фото - Фото
Антоновский мост (Фото: Maxar)

Антоновский мост, который российские оккупанты взорвали ранний утром 11 ноября, разрушен во многих местах. Спутниковые снимки Maxar опубликовал в Twitter журналист NYT Кристиан Триберт.

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"Антоновский мост, главная переправа через Днепр в городе Херсон, был взорван перед рассветом после отступления большинства российских войск и непосредственно перед тем, как украинские войска вошли в город", – говорится в сообщении.

Также опубликованы фото разрушенных Антоновского железнодрожного и Дарьевского мостов.

На спутниковых снимках Maxar, которые были сделаны в 10:25 11 ноября, видно несколько разрушенных пролетов.

Фото кликабельны

Появились изображения многочисленных разрушений Антоновского моста: спутниковые фото

Появились изображения многочисленных разрушений Антоновского моста: спутниковые фото

Появились изображения многочисленных разрушений Антоновского моста: спутниковые фото

Появились изображения многочисленных разрушений Антоновского моста: спутниковые фото

Появились изображения многочисленных разрушений Антоновского моста: спутниковые фото

Появились изображения многочисленных разрушений Антоновского моста: спутниковые фото

Читайте также: Оккупанты взорвали несколько пролетов моста к плотине Каховской ГЭС – спутниковые снимки

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Наталія Медведєва
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Херсон Антоновский мост
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