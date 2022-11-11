Оккупанты взорвали несколько пролетов моста к плотине Каховской ГЭС – спутниковые снимки
11.11.2022, 21:37
Фото: Maxar
Российские оккупанты взорвали несколько пролетов моста, который ведет к плотине Каховской ГЭС. Спутниковые снимки Maxar опубликовал в Twitter журналист NYT Кристиан Триберт.
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На опубликованных снимках видно, что с правого берега Днепра у моста, ведущего к дамбе Каховской ГЭС, отсутствуют три пролета.
Этот мост был последним сухопутным путем, соединявшим берега Днепра в этом районе.
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- 20 октября президент Владимир Зеленский, выступая перед Евросоветом, заявил, что у Украины есть информация о минировании россиянами дамбы и агрегатов на Каховской ГЭС, и оккупанты уже "все подготовили" для этого теракта. Если россияне подорвут дамбу, то в зоне быстрого затопления окажутся более 80 населенных пунктов, включая Херсон.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что если россияне подорвут дамбу Каховской ГЭС, это приведет к катастрофе с большим количеством жертв, при этом временно оккупированный Крым будет отрезан от водоснабжения.
- 21 октября спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что факт минирования Каховской ГЭС российскими оккупантами известен, россияне оставляют возможность ее подрыва на "крайний случай".
- 9 ноября Зеленский предупредил российские власти, что если они попытаются взорвать Каховскую ГЭС, это будет означать объявление ими войны всему миру.
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