Оккупанты взорвали несколько пролетов моста к плотине Каховской ГЭС – спутниковые снимки

Российские оккупанты взорвали несколько пролетов моста, который ведет к плотине Каховской ГЭС. Спутниковые снимки Maxar опубликовал в Twitter журналист NYT Кристиан Триберт.

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На опубликованных снимках видно, что с правого берега Днепра у моста, ведущего к дамбе Каховской ГЭС, отсутствуют три пролета.

Этот мост был последним сухопутным путем, соединявшим берега Днепра в этом районе.

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20 октября президент Владимир Зеленский, выступая перед Евросоветом, заявил, что у Украины есть информация о минировании россиянами дамбы и агрегатов на Каховской ГЭС, и оккупанты уже "все подготовили" для этого теракта. Если россияне подорвут дамбу, то в зоне быстрого затопления окажутся более 80 населенных пунктов, включая Херсон.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что если россияне подорвут дамбу Каховской ГЭС, это приведет к катастрофе с большим количеством жертв, при этом временно оккупированный Крым будет отрезан от водоснабжения.

21 октября спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что факт минирования Каховской ГЭС российскими оккупантами известен, россияне оставляют возможность ее подрыва на "крайний случай".

9 ноября Зеленский предупредил российские власти, что если они попытаются взорвать Каховскую ГЭС, это будет означать объявление ими войны всему миру.

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Наталія Медведєва

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