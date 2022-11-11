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Оккупанты взорвали несколько пролетов моста к плотине Каховской ГЭС – спутниковые снимки

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2022, 21:37
Оккупанты взорвали несколько пролетов моста к плотине Каховской ГЭС – спутниковые снимки - Фото
Фото: Maxar

Российские оккупанты взорвали несколько пролетов моста, который ведет к плотине Каховской ГЭС. Спутниковые снимки Maxar опубликовал в Twitter журналист NYT Кристиан Триберт.

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На опубликованных снимках видно, что с правого берега Днепра у моста, ведущего к дамбе Каховской ГЭС, отсутствуют три пролета.

Этот мост был последним сухопутным путем, соединявшим берега Днепра в этом районе.

Фото кликабельны

Оккупанты взорвали несколько пролетов моста к плотине Каховской ГЭС – спутниковые снимки

Оккупанты взорвали несколько пролетов моста к плотине Каховской ГЭС – спутниковые снимки

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  • 20 октября президент Владимир Зеленский, выступая перед Евросоветом, заявил, что у Украины есть информация о минировании россиянами дамбы и агрегатов на Каховской ГЭС, и оккупанты уже "все подготовили" для этого теракта. Если россияне подорвут дамбу, то в зоне быстрого затопления окажутся более 80 населенных пунктов, включая Херсон.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что если россияне подорвут дамбу Каховской ГЭС, это приведет к катастрофе с большим количеством жертв, при этом временно оккупированный Крым будет отрезан от водоснабжения.
  • 21 октября спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что факт минирования Каховской ГЭС российскими оккупантами известен, россияне оставляют возможность ее подрыва на "крайний случай".
  • 9 ноября Зеленский предупредил российские власти, что если они попытаются взорвать Каховскую ГЭС, это будет означать объявление ими войны всему миру.

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Наталія Медведєва
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война Херсонская область каховская гэс
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