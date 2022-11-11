Армия России вырыла окопы на левом берегу Днепра в Херсонской области: спутниковые фото

Готовясь к бегству с правого берега Днепра в Херсонской области, российские оккупанты построили оборонительные сооружения и нарыли окопов на левом берегу. Журналисты программы Схемы опубликовали спутниковые снимки этих укреплений от сервиса Planet Labs.

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На снимках, сделанных 10 ноября, видно, что новая линия окопов длиной почти в два километра появилась вдоль берега реки севернее Каховской ГЭС.

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Эта линия включает новые укрепления для военной техники, которых раньше не было в этом месте.

Новые окопы видны у въезда на территорию Новокаховского речного порта, расположенного на северо-востоке от Каховской ГЭС.

Новая линия окопов протяженностью более 1200 метров, которой нет на предыдущих снимках, появилась на острове Коса, слева от Каховской гидроэлектростанции.

В самой Новой Каховке окопы вырыты российскими военными в районе причала, который русская армия использовала для опрокидывания войск с берега на берег.

Оккупанты также выкопали новые окопы у въезда на Антоновский мост на левом берегу реки.

В ГУР сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины.

В ОК "Юг" сообщили, что в Херсонской области Силы обороны продолжают позиционные бои и закрепление за собой территорий, которые освободили от врага.

Вечером Генштаб сообщил, что в некоторых местах Херсонской области Силы обороны дошли до правого берега Днепра.

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Наталія Медведєва

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