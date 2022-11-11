UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Армия России вырыла окопы на левом берегу Днепра в Херсонской области: спутниковые фото

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2022, 21:15
Армия России вырыла окопы на левом берегу Днепра в Херсонской области: спутниковые фото - Фото
Фото: Planet Labs

Готовясь к бегству с правого берега Днепра в Херсонской области, российские оккупанты построили оборонительные сооружения и нарыли окопов на левом берегу. Журналисты программы Схемы опубликовали спутниковые снимки этих укреплений от сервиса Planet Labs.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На снимках, сделанных 10 ноября, видно, что новая линия окопов длиной почти в два километра появилась вдоль берега реки севернее Каховской ГЭС.

Все фото кликабельны

Армия России вырыла окопы на левом берегу Днепра в Херсонской области: спутниковые фото

Эта линия включает новые укрепления для военной техники, которых раньше не было в этом месте.

Армия России вырыла окопы на левом берегу Днепра в Херсонской области: спутниковые фото

Новые окопы видны у въезда на территорию Новокаховского речного порта, расположенного на северо-востоке от Каховской ГЭС.

Армия России вырыла окопы на левом берегу Днепра в Херсонской области: спутниковые фото

Новая линия окопов протяженностью более 1200 метров, которой нет на предыдущих снимках, появилась на острове Коса, слева от Каховской гидроэлектростанции.

Армия России вырыла окопы на левом берегу Днепра в Херсонской области: спутниковые фото

В самой Новой Каховке окопы вырыты российскими военными в районе причала, который русская армия использовала для опрокидывания войск с берега на берег.

Армия России вырыла окопы на левом берегу Днепра в Херсонской области: спутниковые фото

Оккупанты также выкопали новые окопы у въезда на Антоновский мост на левом берегу реки.

Армия России вырыла окопы на левом берегу Днепра в Херсонской области: спутниковые фото

Читайте также: "Мы ждали только вас". ССО показали видео приветствия херсонцами украинских защитников

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Херсонская область спутниковые снимки
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 